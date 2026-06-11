Entrevista | David Fandila "El Fandi" Torero
David Fandila "El Fandi": "Me apetece volver a sentir el ambiente respetuoso y cálido de la afición de Zamora"
El diestro granadino llega uno de los momentos más rotundos de su carrera para compartir la tarde con Antonio Ferrera e Ismael Martín el 28 de junio, en el cartel de «Banderilleros de Oro» enmarcado en la próxima feria taurina de San Pedro
El torero ganadino, que cuenta ya con más de 25 años de trayectoria como matador de toros desde que tomó la alternativa, estará esta tarde en Zamora para mantener un encuentro con los aficionados de la ciudad y de la provincia.
Además, de manera previa, en el acto organizado por la empresa Tauroemoción como gestora de la próxima feria taurina de San Pedro, el torero-banderillero participará en un taller infantil de confección de banderillas, que también contará con animación, carretones, música y "otras sorpresas".
Vuelve a torear en la plaza de Zamora después de varios años, ¿cómo afronta este compromiso?
Con la ilusión de volver a encontrarme con una afición que siempre me ha tratado con mucho respeto y cariño cada vez que he ido a Zamora. Yo creo que puede ser una tarde bonita e ilusionante para todos. El hecho de estar anunciado ya lo es, imagínate si embiste un toro y podemos hacer cosas bonitas… La verdad que es una fecha que me motiva mucho.
Además, lo hace en un cartel de "Banderilleros de Oro", ¿supone un aliciente?
Sin duda. Desde hace un par de años hasta ahora, se ha recuperado el cartel de toreros banderilleros y la verdad que está funcionando muy bien en cada plaza donde hemos hecho el paseíllo.
Torear siempre es un aliciente, pero hacerlo en una terna donde tus compañeros también comparten tercio de banderillas y hay ese compromiso de los tres en el ruedo, la gente se lo pasa bien y ofrecemos un espectáculo distinto, yo creo que es un motivo más para ir con ilusión ese día a Zamora. Es una apuesta que no sólo es para aficionados, sino también muy atractiva para el público.
En mi caso, fue viendo a toreros banderilleros cuando decidí que quería ser torero. Me marcó. Recuperar ese espíritu es hacer justicia a una forma de entender el espectáculo donde todo el que va a la plaza, aficionado o no, sale contento y con ganas de repetir.
¿Se verá competencia en el ruedo la tarde del 28 de junio?
Sobre todo, compromiso por parte de los tres toreros, de eso estoy completamente seguro. Y luego es un festejo, como decía antes, donde los tres toreros estamos involucrados desde el paseíllo hasta que finaliza el sexto toro.
Estoy convencido de que la gente se lo va a pasar bien y va a disfrutar de una gran tarde de toros. Además, creo que es un cartel que puede enganchar muy bien con la afición de Zamora por la personalidad y por el conjunto del espectáculo.
Ese cartel de toreros-banderilleros está tomando auge en los últimos tiempos, ¿cuál cree que es su principal atractivo?
Yo creo que la clave está en ofrecer cosas distintas y sorprender a la gente. Es un cartel donde la participación del torero es total y absoluta y, además, conecta muy bien con los tendidos. La verdad que, en otras plazas y ciudades vecinas de Zamora, como Valladolid o Burgos, se ha llevado a cabo y los aficionados han salido encantados.
¿Cómo recuerda a la afición zamorana?
Es una afición muy entendida. Sabe lo que le gusta y quiere ver, pero también es muy cercana y respetuosa. Cada vez que he toreado en Zamora me lo han hecho sentir así. Siempre me han tratado con respeto, admiración y una profunda devoción, porque ser exigente con lo que pasa en el ruedo no está reñido con el respeto. Me atrae ese ambiente respetuoso, pero cálido. Me apetece mucho volver a sentir ese tipo de emoción tan sincera.
Tampoco es ajeno a la del resto de la provincia ya que ha toreado y triunfado en otras plazas de aquí, como la de Toro...
En general, es una provincia y una tierra que me ha tratado siempre de maravilla. Tengo bonitos recuerdos de Toro y de su preciosa y coqueta plaza.
Zamora es una tierra con gran afición por la tauromaquia en todas sus vertientes y eso se contagia en cada rincón que visitas. Es de esas provincias donde sabes que, vayas donde vayas, va a haber un motivo taurino y una anécdota o historia relacionada con la tauromaquia.
Acaba de conseguir un hito: tres indultos consecutivos. Llega para torear en Zamora en un gran momento, ¿no?
Estoy disfrutando mucho cada paseíllo y cada compromiso. La clave siempre es llegar con ilusión, con ganas y no perder nunca la afición. Hay que ser responsable y comprometido con esta profesión, que es muy exigente, y cada día hay que ir subiendo un punto más a uno mismo. Y luego también es clave tener un poquito de suerte en los sorteos (ríe).
Sigo disfrutando con el tercio de banderillas, claro, pero me hace feliz cuando consigo profundizar con la muleta, llevar al toro largo, exprimir lo que tiene. Siempre he intentado dar algo más, buscar emoción en cada tercio. En esta etapa me interesa, sobre todo, dejar verdad en cada actuación.
Además, también acaba de triunfar hace unos días en su tierra, Granada, ¿eso supone una motivación más para las próximas corridas, como la de Zamora?
Sin duda. Motivación y ganas de seguir trabajando porque se ve que el trabajo, la dedicación y la disciplina que llevas dan sus frutos. Lo de Granada fue inexplicable, muy bonito. Fue una tarde muy redonda donde disfruté mucho. Es mi tierra y la satisfacción es el doble, pero estoy seguro de que Zamora no va a ser menos.
Y también en Zamora mantendrá hoy mismo un encuentro con los aficionados, tanto mayores como con los más pequeños, ¿cree que este tipo de actos son necesarios para acercar la tauromaquia a la sociedad?
Es fundamental que los profesionales estemos cerca de los aficionados. Tanto los toreros como los ganaderos. Cualquier profesional que pueda aportar su pequeño granito de arena para contribuir a enseñar la tauromaquia y llevarla a los más jóvenes es esencial para seguir creando afición y partidarios.
Esta tarde seguro que va a ser un encuentro bonito, donde los más pequeños van a aprender algo nuevo, además de vivir una experiencia que a más de uno le va a marcar como aficionado. Y yo también estoy seguro de que me voy a llevar algo positivo de ellos. En esta profesión nunca se para de aprender.
En esta temporada, tiene una previsión de torear unas 30 corridas aún, ¿el balance está siendo positivo?
De momento, el balance no puede ser mejor. Las estadísticas están ahí y las cosas están saliendo bien en cada compromiso. El inicio de 2026 venía como una temporada trascendental, cargada de cambios. Y la verdad es que, de momento, las cosas están funcionando.
Vamos a volver a plazas a las que hacía muchos años que no iba, como es el caso de Zamora, y plazas importantes como Nímes (Francia), Murcia o Málaga. Estoy contento y soy positivo con todo lo que viene por delante, que ojalá sigan siendo cosas buenas para todos.
Lleva más de 25 años en activo como matador de toros, ¿qué le queda aún por hacer? ¿Dónde pone su techo?
Es una cifra que parece muy grande, pero a mí se me ha pasado volando (ríe). Creo que un torero, en esta profesión tan compleja y comprometida, nunca llega a su techo. Siempre hay cosas por aprender, experiencias por vivir y momentos que nunca te esperas, pero llegan. Uno empieza a valorar más cada tarde. No te obsesionas con torear más o menos, sino con que cada día tenga sentido.
Esta temporada me está permitiendo mirar hacia atrás con gratitud, pero también mirar hacia adelante con ilusión. Y plazas como Zamora te reconcilian con tus primeros sueños. Eso sí, durante todos estos años, he intentado ser fiel a mi concepto y a mi forma de sentir el toreo siempre con sinceridad y compromiso por mi profesión y por la tauromaquia.
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