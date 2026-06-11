La CHD y Patrimonio dan el "sí" a la reforma de 4,5 millones del Puente de Hierro de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ya ha recibido el visto bueno formal, tanto de la Confederación Hidrográfica del Duero como de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, al proyecto de rehabilitación del Puente de Hierro de la ciudad.

El viaducto que comunica con el barrio de Pinilla se someterá a una ambiciosa remodelación de un coste estimado de 4,5 millones de euros y antes de licitar la obra el Consistorio necesitaba contar con el visto bueno de ambos organismos. El concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha explicado que ya han recibido los informes favorables de la CHD y de Patrimonio, pero aún ese respaldo no les ha llegado de manera formal por escrito, por lo que esperarán a que se le comunique en los próximos días antes de sacar adelante esa actuación, la más importante acometida en las últimas décadas en el puente sobre el río Duero que llega a la avenida de Portugal.

Por otra parte, el edil ha presentado un nuevo proyecto de transformación urbana enfocado en la seguridad y la habitabilidad del entorno del colegio Nuestra Señora del Rocío, en el barrio de San José Obrero. Con esa actuación se quiere dar continuidad a inversiones anteriores para "mejorar la accesibilidad y cambiar la fisionomía de los espacios públicos que rodean los centros educativos”.

El responsable municipal ha destacado que el proyecto cambiará la fisionomía de la zona para adaptarla a los cánones constructivos actuales, ganando espacio peatonal y mejorando la convivencia entre los usuarios. Para ello, se instalará nuevo mobiliario urbano en zonas que actualmente carecen de él.

La actuación principal consistirá en la peatonalización total del acceso al colegio desde su conexión con la avenida de Galicia, utilizando el modelo de plataforma única.

Las obras conllevarán , además, la renovación de la red de saneamiento, y la creación de una zona de coexistencia en la que se mantendrá un único tramo de acceso rodado restringido para los vehículos que se dirijan a los garajes situados en la parte trasera de la calle, garantizando la prioridad peatonal en el resto del entorno.

El proyecto, que ya se encuentra en fase de licitación por un importe de 43.970 euros, cuenta con un plazo de ejecución de dos meses.