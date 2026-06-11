La calle de los Herreros será escenario este sábado, desde las 13.30 horas, de la primera edición de la Previa de San Pedro, una nueva propuesta festiva que llega con la intención de consolidarse en los próximos años dentro de los actos previos a las Ferias y Fiestas de San Pedro.

La iniciativa está organizada por la Asociación de Hosteleros de la Calle de los Herreros y contará con la participación de la Charanga Rotato, que pondrá música y ambiente a una jornada pensada para disfrutar del vermut, el tardeo y la convivencia en una de las zonas más representativas del ocio zamorano. Además, la organización ha avanzado que habrá otras sorpresas que se irán dando a conocer durante el desarrollo del evento.

La calle de los Herreros estrena este sábado la “Previa de San Pedro” con charanga, vermut y tardeo. / Cedida

El presidente de la asociación, Rafael Lorenzo, ha animado especialmente a las peñas de San Pedro a sumarse a esta primera convocatoria y a participar activamente en una cita que se incorpora al ambiente festivo previo a las celebraciones patronales de la ciudad: “Queremos que las peñas hagan suyo este evento desde el primer momento y que nos acompañen en esta primera edición de la Previa de San Pedro. Nuestro deseo es que esta iniciativa se consolide con el paso de los años y se convierta en una cita imprescindible dentro del ambiente festivo de San Pedro”, ha señalado.

Nuestro deseo es que esta iniciativa se consolide con el paso de los años y se convierta en una cita imprescindible dentro del ambiente festivo de San Pedro Rafael Lorenzo

La invitación se extiende también a todos los zamoranos y visitantes que deseen acercarse a la calle de los Herreros para compartir una jornada de música, celebración y encuentro, respaldando al mismo tiempo a los establecimientos hosteleros de la zona.

La calle de los Herreros mantiene desde hace décadas un papel destacado en la vida social de Zamora, como punto de referencia para el ocio, el tapeo y el tardeo. Su tradición y su capacidad para reunir a distintas generaciones la convierten en un enclave idóneo para comenzar a vivir el ambiente de San Pedro.

Desde la Asociación de Hosteleros de la Calle de los Herreros confían en que esta primera edición de la Previa de San Pedro sea el punto de partida de una nueva tradición festiva en la ciudad y refuerce el protagonismo de esta emblemática calle como espacio de celebración y convivencia en Zamora.