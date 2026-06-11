Atropello en La Marina de Zamora: un turismo embiste a un hombre de unos 60 años que resulta herido
Policía Municipal y Nacional acuden a la calle Ponce de Cabrera minutos antes de las ocho de la mañana
T. S.
Nuevo atropello en Zamora capital. Ha ocurrido minutos antes de las ocho de la mañana, cuando un turismo se ha llevado por delante a un peatón en la calle Ponce de Cabrera, justo frente al parque de La Marina.
Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Municipal y Nacional, así como sanitarios de Emergencias Sanitarias que enviaron una ambulancia para atender a un hombre de unos 60 años que se encontraba consciente, pero con dolores en una de sus rodillas.
Siniestralidad vial
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha contabilizado en el último año 14 fallecidos en accidente de tráfico, siete menos que en 2024, año que fue especialmente funesto en las vías provinciales, ya que se cerró con 21 muertes. La cifra es la mayor de los últimos años y a tan solo dos víctimas de los datos de hace una década, 2016, que se cerró con 16.
Zamora ocupa el tercer lugar de la comunidad con más muertes en carretera, empatada con Valladolid y Segovia, aunque lejos de los 18 de León o los 20 de Burgos.
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