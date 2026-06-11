Antonio Romero, subdelegado de Defensa de Zamora: "Monte la Reina ya ha llegado"

"Cada vez hay más noticias, más licitaciones, más movimiento de tierra, más obras, más de todo. Monte la Reina, está bien claro, ha empezado ya. Licitaciones, obras, movimientos de tierras, empresas que están actuando allí, dinero que está dando el Ministerio.... se percibe a nivel nacional, que Zamora va a contar. El proyecto está claro y el Ministerio lo ha dejado claro, que eso es un proyecto tan importante como puede ser el de Córdoba".

Así se expresaba el coronel Antonio Romero López, subdelegado de Defensa en Zamora, poco antes del inicio del día de la institución celebrado con un acto en el Campus Viriato.

Reservistas galardonados por su jubilación. / J.N.

En este acto tuvo lugar una entrega de diplomas y reconocimientos dentro del marco de la Cultura de Defensa a numerosas personas e instituciones y se reconoció la labor de dos reservistas voluntarios que llegaban a la edad de jubilación.

A continuación, se hizo entrega del reconocimiento especial Arias Gonzalo: Caballero/Dama Leal 2026 un reconocimiento oficial y público a las personas u organismos que han sobresalido de manera significativa por su apoyo a la Delegación de Defensa, contribuyendo de forma destacada al cumplimiento de sus funciones, especialmente en lo relativo a la promoción y difusión de la cultura de defensa, galardón que recibió el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido García.

Personas e instituciones reconocidas por la Subdelegación de Defensa / J.N.

Pulido dijo en el pequeño discurso de agradecimiento del galardón que "me hace mucha ilusión, porque este reconocimiento es al apoyo que hemos dado desde la Guardia Civil a la Subdelegación de Defensa y en la difusión y promoción de la cultura de seguridad. Y la verdad que desde los seis años que llevo yo de jefe de comandancia es el primer reconocimiento que recojo a mi persona, no a la Guardia Civil".

"Me hace mucha ilusión, tanto porque me viene el reconocimiento de los compañeros de las Fuerzas Armadas, como dónde está sustanciado que es en la figura de Arias Gonzalo, un personaje histórico que a mí, desde que conocí la historia de Cerco de Zamora, pues me tiene enamorado y encandilado". Alabó también la figura que representa el premio, un Arias Gonzalo obra de Ricardo Flecha.

Álex de Dios García, ganador provincial de la Carta a un militar español. / J.N.

Destacó que la Guardia Civil tiene un doble carácter policial y militar y agradeció la colaboración tanto al coronel Antonio Romero, actual delegado de Defensa, como dos antecesores que ha conocido en el cargo, los también coroneles José Andrés Cuéllar y Vicente González.

Me hace mucha ilusión, tanto porque me viene el reconocimiento de los compañeros de las Fuerzas Armadas, como dónde está sustanciado que es en la figura de Arias Gonzalo, un personaje histórico que a mí, desde que conocí la historia de Cerco de Zamora, pues me tiene enamorado y encandilado Héctor David Pulido García

Tras el galardón al jefe de la Guardia Civil se produjo la entrega del premio al ganador del concurso literario escolar "Carta a un militar español" promovido por el Ministerio de Defensa, en esta 13ª edición la carta ganadora provincial pertenece al alumno de 1º de bachillerato del IES ‘Universidad Laboral’ de Zamora, Alex de Dios García, que leyó el texto ante los presentes.

CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL Alex de Dios García. Alumno de 1º de bachillerato del IES Universidad Laboral de Zamora. Queridos soldados: Os escribo porque a veces, al detenernos a observar el cielo, es fácil olvidar que tras esas estelas que dibujan el azul de nuestra nación no hay solo máquinas, sino personas enfrentándose al viento. Me detengo a pensar en lo extraño que debe ser vivir entre dos mundos: el nuestro, con los pies en la tierra, y el vuestro, donde el tiempo y la distancia se miden de otra manera. Se cumple un siglo desde que el Plus Ultra se lanzó a la incertidumbre. Me gusta imaginar a aquellos pioneros no como figuras de leyenda inalcanzables, sino como profesionales que, a pesar de lo desconocido, decidieron que vuestro afán de conectar mundos era más fuerte que cualquier límite. Esa es la verdadera virtud que os define: la determinación de no conformarse con el suelo. A veces me pregunto qué pasa por vuestra cabeza cuando el motor ruge y la pista se acaba. Vuestro lema dice: “Más alto, más lejos, más rápido”. Pero para mí, vuestro valor real no está en la velocidad, sino en el aguante. En el sacrificio de las horas robadas al sueño y a la familia para cumplir con una labor que, aunque a veces no se nombre, es lo que nos permite a los demás vivir sin miedo. Gracias por vuestro empeño y por esa abnegación silenciosa que no busca el aplauso, sino el deber cumplido. No sois solo pilotos o mecánicos; sois el hilo que une aquel sueño de 1926 con nuestra seguridad de hoy. Buen vuelo

La ceremonia concluyó con el discurso del subdelegado de Defensa, coronel Antonio Romero López, quien puesto en valor el servicio, la memoria y el compromiso con España. Creada el 16 de mayo de 1994, la Subdelegación de Defensa se encarga de la asistencia administrativa al personal militar, activo o jubilado y sus familias. Posteriormente, asumió también la función de la difusión de cultura de defensa, "explicar y aproximar a la sociedad española y al pueblo de Zamora, a la sociedad zamorana, la importancia, las misiones y cómo usamos los medios que ellos nos aportan, económicos, sociales, personales, de gente trabajando en nuestro Ministerio, para realizar las misiones que nos tienen comentada la Constitución y la sociedad española".

A continuación, cerró el acto el tradicional homenaje a los que dieron su vida por España, mediante la colocación de una corona en el monolito habilitado para tal fin y la actuación del coro de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída con la interpretación de "La muerte no es el final".