Unos 400.000 euros para las arcas municipales de Zamora por incumplimiento del servicio de basuras: ya hay sentencia

El Ayuntamiento de Zamora ha conseguido que las arcas municipales engorden en cerca de 400.000 euros al haber seguido de cerca el cumplimiento del contrato del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria y haber impuesto a la concesionaria, Prezero, una sanción de ese importe, tal y como establecía el contrato en caso de incumplimiento reiterado.

La sanción se impuso hace tiempo y la empresa la pagó, aunque a la vez recurrió a los tribunales para exigir la devolución del dinero, pero estos han dado la razón al Consistorio zamorano, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La multa total, denominada técnicamente penalidad, ascendió a 396.505 euros y se hizo efectiva en febrero de 2024.

Esta decisión fue recurrida por la contrata ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora, que ha resuelto dando la razón al Ayuntamiento de forma íntegra e imponiendo las costas del proceso a la recurrente.

Los motivos de los incumplimientos que llevaron al Ayuntamiento a dictar el decreto, y que reproduce el contenido de la sentencia, fueron varios. Por una parte, se achacó al contratista no haber puesto a disposición del contrato los medios materiales ofertados, ni los vehículos, ni las obras, soterrado de contenedores y otros. Por otro lado, se le recriminó no haber realizado obras en la nave de maquinaria y en los cuartelillos e incumplir términos de la oferta y del contrato, al no estar empleando los medios adscritos al servicio con la intensidad prevista en la propia oferta, de manera que las frecuencias de los trabajos no eran las previstas y la calidad de la limpieza resultaba deficiente.

Sin control ni auditorías

Del mismo modo, la empresa no había dispuesto al servicio de la Administración las herramientas de control del contrato que se habían ofertado, ni otras que reunieran las características de las exigidas en dicho contrato. Tampoco había financiado las auditorías de calidad a las que obligan las bases del contrato, lo que dificultaba el control del servicio por parte del técnico municipal responsable.

Otras justificaciones de la sanción fueron que Prezero no había asumido el compromiso contractual de aumentar las frecuencias en la prestación del servicio de recogida selectiva y diferenciada de residuos, al igual que la del aumento de la frecuencia de lavado de contenedores.

Contenedores soterrados

Por último, se le sancionó porque no había acometido las seis nuevas islas de contenedores soterrados en el casco antiguo que según el contrato ofreció como mejora, al margen de las seis a las que ya obligaba el pliego de condiciones.

Por todo ello, se realizaron los oportunos informes que finalizaron con el decreto de imposición de sanción, cantidad que se procedió de inmediato a descontar de la factura mensual de la contrata. La sentencia admite de forma íntegra todo lo manifestado por el Ayuntamiento, ratifica la veracidad de los hechos e impone las costas a la concesionaria, según fuentes municipales.

A pesar de recurrir el decreto, la empresa procedió a subsanar los incumplimientos, alquilaron los cuartelillos, se introdujo con urgencia la maquinaria, se empezaron a instalar los soterrados y aumentar las frecuencias de lavados de contenedores. En definitiva, se puso las pilas para el cumplimiento íntegro del contrato.