Si eres de Zamora y tu hijo va a Infantil en un colegio privado, estas ayudas te interesan

Si tu hijo está escolarizado en un centro privado o gestionado por entidades locales adheridos al programa de gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, es decir, de cero a tres años, podrás solicitar las nuevas ayudas de comedor anunciadas hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Tendrán derecho al 100 % de la ayuda los escolares cuyas familias hayan obtenido en 2024 ingresos inferiores a 16.800 euros anuales .

los escolares cuyas familias hayan obtenido en . Quienes se encuentren en situación de acogimiento , pertenezcan a familias numerosas de categoría especial , sean víctimas de violencia de género o terrorismo , o tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33 % .

, pertenezcan a , sean , o tengan reconocida una . Para beneficiarse de estas ayudas, el alumnado deberá estar matriculado en un curso gratuito del primer ciclo de Educación Infantil en un centro adherido al programa y asistir con regularidad. Además, será requisito haber utilizado el comedor escolar un mínimo de 54 días, el 30 % de los 180 días lectivos del curso, y tener la residencia familiar y el domicilio fiscal en Castilla y León.

¿Quiénes no pueden solicitarlas?

Quedan excluidas las familias cuyos hijos asistan a escuelas y centros públicos de titularidad de la Consejería de Educación, que cuentan con su propio régimen de ayudas.

¿En qué consiste la ayuda?

La ayuda será del 75 % para el alumnado de familias con ingresos que no superen los 21.000 euros anuales y del 50 % para aquellas cuya renta no exceda de 25.200 euros, así como para los miembros de familias numerosas de categoría general.

¿Cómo pueden solicitarse?

Las solicitudes, una por cada escolar, deberán cumplimentarse a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, www.tramitacastillayleon.jcyl.es, y en el Portal de Educación, http://www.educa.jcyl.es/es. El plazo de presentación estará abierto del 17 al 30 de junio, ambos inclusive, pudiendo tramitarse tanto de forma presencial en los registros habilitados como por vía electrónica. Las ayudas concedidas se abonarán en un único pago mediante transferencia bancaria, una vez presentada la justificación correspondiente.