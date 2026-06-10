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Vuelven las lluvias a Zamora: no salgas sin paraguas estos días o te caerá un buen chaparrón

Antes del aguacero, subirán las temperaturas hasta los 36 grados: fin de semana de mucho calor

Una persona con un paraguas.

Una persona con un paraguas. / Javier Etxezarreta

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Abril Oliva

Zamora se prepara para un giro meteorológico en los próximos días. Vuelven las lluvias así que atento a esta información porque habrá varias jornadas en las que no deberías de salir de casa sin paraguas.

Tras un inicio de semana estable y agradable, con temperaturas suaves, el calor irá ganando terreno poco a poco… hasta dar paso a un giro más inestable con la llegada de lluvias el fin de semana. Durante los primeros días, el ambiente será tranquilo. El miércoles y jueves se mantendrán con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas en ascenso, pasando de máximas cercanas a los 28 grados a superar ya los 30 grados.

El viernes marcará un punto importante: el calor se intensifica y se alcanzarán los 35 grados, en una jornada plenamente veraniega y todavía sin lluvias.

El sábado será el día más caluroso, con temperaturas que pueden llegar a los 36 grados. Aun así, será también el inicio del cambio, ya que aparecerán las primeras probabilidades de lluvia, aunque todavía moderadas.

El tiempo en Zamora.

El tiempo en Zamora. / Aemet

El domingo cambia el guion

Las probabilidades de lluvia se disparan hasta el 90%, lo que apunta a una jornada con tormentas y un ambiente mucho más inestable. El lunes continuará esa tendencia, con un 70% de probabilidad, manteniendo las precipitaciones en la provincia de Zamora.

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Ya el martes, el tiempo comenzará a estabilizarse de nuevo, con menor probabilidad de lluvia, aunque todavía con algo de inestabilidad.

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