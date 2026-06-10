Vuelven las lluvias a Zamora: no salgas sin paraguas estos días o te caerá un buen chaparrón
Antes del aguacero, subirán las temperaturas hasta los 36 grados: fin de semana de mucho calor
Zamora se prepara para un giro meteorológico en los próximos días. Vuelven las lluvias así que atento a esta información porque habrá varias jornadas en las que no deberías de salir de casa sin paraguas.
Tras un inicio de semana estable y agradable, con temperaturas suaves, el calor irá ganando terreno poco a poco… hasta dar paso a un giro más inestable con la llegada de lluvias el fin de semana. Durante los primeros días, el ambiente será tranquilo. El miércoles y jueves se mantendrán con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas en ascenso, pasando de máximas cercanas a los 28 grados a superar ya los 30 grados.
El viernes marcará un punto importante: el calor se intensifica y se alcanzarán los 35 grados, en una jornada plenamente veraniega y todavía sin lluvias.
El sábado será el día más caluroso, con temperaturas que pueden llegar a los 36 grados. Aun así, será también el inicio del cambio, ya que aparecerán las primeras probabilidades de lluvia, aunque todavía moderadas.
El domingo cambia el guion
Las probabilidades de lluvia se disparan hasta el 90%, lo que apunta a una jornada con tormentas y un ambiente mucho más inestable. El lunes continuará esa tendencia, con un 70% de probabilidad, manteniendo las precipitaciones en la provincia de Zamora.
Ya el martes, el tiempo comenzará a estabilizarse de nuevo, con menor probabilidad de lluvia, aunque todavía con algo de inestabilidad.
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