UPL exige en las Cortes que Zamora sea una de las opciones para establecer la nueva sede del 112

¿Será Zamora la nueva sede del 112? Esa es una de las grandes preguntas que UPL ha dirigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes. Para ser exactos, lo que el partido pide es que esta nueva sede, anunciada por el salmantino, se ubique en alguna de las tres provincias que conforman la denominada región leonesa: "Que dicha nueva sede se ubique en las provincias de Salamanca, Zamora o León”, piden.

El anuncio de la nueva sede de Emergencias de la comunidad autónoma y del 112 ha llegado cargado de dudas como dónde se establecerá, una cuestión que preocupa al partido regionalista por lo que puede llegar a significar: "Cuando las autoridades de esta comunidad no dicen dónde se va a ubicar una sede autonómica, generalmente acaban situándola siempre en la misma ciudad, que pese a no ser capital de la comunidad autónoma acoge casi todas sus instituciones y la totalidad de las Consejerías, además de las Cortes”, señalan.

La creación de esta nueva sede es uno de los resultados del acuerdo de gobierno firmado entre PP y Vox y que se recoge en el punto 9.7, “construir una nueva sede de Emergencias Castilla y León y 112, con su centro de respaldo, moderna y con las últimas y mejores tecnologías disponibles que permita una gestión integral de todas las emergencias de la Comunidad”.

"Las labores que tienen encomendadas estos centros se pueden desarrollar y coordinar perfectamente desde cualquier provincia de la Región Leonesa”, repiten desde UPL ante la falta de concreción en dicho punto del acuerdo que, además, se ha fijado estar "terminada antes del fin de la legislatura", recuerdan.