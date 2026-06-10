Transparencia institucional y un protocolo frente al acoso laboral entre las quejas que el PSOE llevará al Pleno de la Diputación

El Grupo Socialista llevará al Pleno una serie de iniciativas centradas en crear medidas de transparencia institucional y control de los recursos públicos destinados, entre otras áreas, a comunicación y publicidad.

Garantizar la claridad y el interés común

Tras la polémica reciente a partir del convenio de la Diputación de Zamora con EDA TV, medio vinculado a Javier Negre y Vito Quiles, el PSOE solicitará la creación de un Plan Anual de Publicidad y Comunicación Institucional que rija el reparto de los fondos públicos destinados a campañas de comunicación. De esta manera, el grupo considera que el electorado podrá saber cómo se destinan los fondos asignados a publicidad, así como garantizar que estos se atribuyan a asuntos de relevancia para toda la provincia, bajo criterios verificables.

Haciendo énfasis de nuevo en el interés general del electorado, el Grupo Socialista pide mayor variedad en las pancartas de la fachada de las Arcadas. Piensan que en el edificio, en el que la Diputación muestra un cartel con una queja sobre los servicios ferroviarios, deberían representarse reivindicaciones más amplias, y ponen como ejemplo la situación de la sanidad o la educación en la provincia.

También exige transparencia el Grupo Socialista en lo referente a los terrenos adquiridos el año pasado por la Diputación en el municipio de Barcial del Barco. Explican que pedirán explicaciones en relación a un servicio de consultoría contratado por la Diputación, ya que consideran que "rsponde únicamente al intento de encontrar una salida a una parcela adquirida durante el anterior mandato para el proyecto de la Biorrefinería Multifuncional", la gran instalación conversora de biomasa que se proyectó en el municipio zamorano, cuya autorización ambiental fue denegada a principios de este año.

Medidas de protección de los trabajadores

Por otra parte, y haciendo referencia también a polémicas recientes de la institución, los socialistas exigen la creación de un protocolo que proteja a los trabajadores de la Diputación frente al acoso laboral. Lo solicitan haciendo referencia a que son herramientas obligatorias "en cualquier organización moderna" y que son imprescindibles para saber cómo actuar en este tipo de casos.