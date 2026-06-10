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Día de la Subdelegación de Defensa

El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026

El Campus Viriato acogerá el acto con motivo del aniversario de la Subdelegación de Defensa, que incluirá la entrega de diplomas y reconocimientos especiales

HECTOR DAVID PULIDO, TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL.

HECTOR DAVID PULIDO, TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL. / Archivo

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

Con motivo del aniversario de la Subdelegación de Defensa el Campus Viriato acogerá, el jueves día 11 a partir de las 12.30 horas, una ceremonia que estará presidida por el delegado de Defensa en Castilla y León, coronel Joaquín Blanco González y contará con la asistencia de autoridades civiles y militares

En acto tendrá lugar una entrega de diplomas y reconocimientos dentro del marco de la Cultura de Defensa. También incluirá la entrega del premio al ganador del concurso literario escolar “Carta a un militar español” promovido por el Ministerio de Defensa, en esta 13 edición la carta ganadora provincial pertenece al alumno de 1º de bachillerato del IES Universidad Laboral, Álex de Dios García quien procederá a su lectura.

También se hará entrega del reconocimiento especial Arias Gonzalo al caballero o la dama Leal 2026 un reconocimiento oficial y público a las personas u organismos que han sobresalido de manera significativa por su apoyo a la Delegación de Defensa, contribuyendo de forma destacada al cumplimiento de sus funciones, especialmente en lo relativo a la promoción y difusión de la Cultura de Defensa, que recibirá el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido García.

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La ceremonia concluirá con el discurso del subdelegado de Defensa, el coronel Antonio Romero López, quien pondrá en valor el servicio, la memoria y el compromiso con España. A continuación, se celebrará el tradicional homenaje a los que dieron su vida por España, mediante la colocación de una corona en el monolito habilitado.

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