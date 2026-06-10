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Solidaridad

Supermercados Gadis dona 125 toneladas de comida a los Banco de Alimentos de Zamora y de otras provincias

La Diputación de Zamora suma una ayuda de 6.000 euros a esta institución benéfica

Mayo Solidario en colaboración con el Banco de Alimentos

Mayo Solidario en colaboración con el Banco de Alimentos / Cedida

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Oliva Conde

El Banco de Alimentos de Zamora, junto a los de León, Ponferrada, Ávila, Palencia, Segovia, Salamanca y Valladolid, A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo ha recibido una aportación de comida por parte de Supermercados Gadis. El monto total de la donación llega a las 125 toneladas y ha supuesto un total de 44.844 euros, a repartir entre los mencionados bancos situados en Galicia y Castilla y León, en las ciudades en las que tiene presencia el supermercado. Estos bancos son los encargados de distribuir la ayuda entre unas 800 asociaciones que atienden a personas en situación de vulnerabilidad.

Un movimiento con trayectoria social

"Mayo Solidario", como la empresa ha denominado esta iniciativa de carácter anual, se ha realizado durante 14 ediciones y desde su creación ha permitido recaudar más de 1.900 toneladas de alimentos y más de 330.000 euros, consolidándose como una de las principales acciones de responsabilidad social de la cadena de supermercados.

Desde la organización han querido agradecer a los clientes y, muy especialmente, a los voluntarios de los Bancos de Alimentos y a los trabajadores del supermercado.

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Pero el Banco de Alimentos de Zamora no solo recibirá esta ayuda, en el último pleno de gobierno, la Diputación de Zamora ha aprobado una concesión de 6.000 euros a la institución, con los que se completa esta serie de ayudas.

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