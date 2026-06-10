Solidaridad
Supermercados Gadis dona 125 toneladas de comida a los Banco de Alimentos de Zamora y de otras provincias
La Diputación de Zamora suma una ayuda de 6.000 euros a esta institución benéfica
El Banco de Alimentos de Zamora, junto a los de León, Ponferrada, Ávila, Palencia, Segovia, Salamanca y Valladolid, A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo ha recibido una aportación de comida por parte de Supermercados Gadis. El monto total de la donación llega a las 125 toneladas y ha supuesto un total de 44.844 euros, a repartir entre los mencionados bancos situados en Galicia y Castilla y León, en las ciudades en las que tiene presencia el supermercado. Estos bancos son los encargados de distribuir la ayuda entre unas 800 asociaciones que atienden a personas en situación de vulnerabilidad.
Un movimiento con trayectoria social
"Mayo Solidario", como la empresa ha denominado esta iniciativa de carácter anual, se ha realizado durante 14 ediciones y desde su creación ha permitido recaudar más de 1.900 toneladas de alimentos y más de 330.000 euros, consolidándose como una de las principales acciones de responsabilidad social de la cadena de supermercados.
Desde la organización han querido agradecer a los clientes y, muy especialmente, a los voluntarios de los Bancos de Alimentos y a los trabajadores del supermercado.
Pero el Banco de Alimentos de Zamora no solo recibirá esta ayuda, en el último pleno de gobierno, la Diputación de Zamora ha aprobado una concesión de 6.000 euros a la institución, con los que se completa esta serie de ayudas.
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