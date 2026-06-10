Seis pueblos de Zamora renovarán sus iglesias gracias al convenio entre la Diputación y el Obispado

La Diputación de Zamora destinará casi 400.000 euros en materia de cultura en el próximo ejercicio, entre los que ha destacado la remodelación de templos en seis pueblos zamoranos.

El Convenio de Colaboración con el Obispado de Zamora para Bienes Inmuebles, un convenio que costará un total de 611.000 euros, de los cuales la Diputación asumirá un total de 260.000, cerca del 43 % del coste total del proyecto. Este dinero se destinará a la reparación de tejados, humedades y otros desgastes que se puedan haber producido en los edificios. Los templos en los que se realizarán las labores de reparación se encuentran en los municipios de Belver de los Montes, Berianos de Aliste, Cerecinos de Campos, San Agustín del Pozo, Vega de Villalobos y Villarrín de Campos.

Este Convenio se suma al que se firmó también con el Obispado de Astorga con la misma causa para inmuebles ubicados en localidades pertenecientes a este.

Cultura ecológica y transfronteriza

También se ha aprobado en la última Junta de Gobierno el expediente de contratación de la XXII Edición de la Feria Hispanolusa de productos ecológicos "Ecocultura", con una aportación de 140.000 € para la que supone una de las grandes ferias de 2027 a nivel provincial, y así lo apuntaba el Presidente de la Diputación, Javier Faúndez.

Una Zamora unida

En su declaración a los medios, Faúndez tambnién se mostraba orgulloso por la recuperación del Día de la Provincia, cuya recepción por parte de la ciudadanía ha superado las expectativas de la organización, que incluso ha completado el aforo contemplado para la comida. La intención de la Diputación es que la fiesta se pueda alargar durante todo el día y que la gente no haya abandonado Moraleja "a las tres de la tarde". El Presidente destacaba el potencial de esta festividad a la hora de revitalizar la provincia.