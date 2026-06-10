"Zamora no se ganó en una hora", ¿de dónde sale la expresión?
Aunque suele usarse para aconsejar perseverancia ante un trabajo costoso, la pugna de doña Urraca y Sancho II por la ciudad está detrás del refrán
Su uso no es ni mucho menos reciente y prueba de ello es su utilización documentada en obras literarias como La Celestina.
"Zamora no se ganó en una hora". Es la frase que resume la historia de una ciudad difícil de conquistar. ¿Cuántas veces la has escuchado? Normalmente, la habrás usado para aconsejar sosiego, paciencia y perserverancia, aquello de "quien la sigue la consigue" a través del esfuerzo.
La expresión sale de boca no solo de zamoranos sino de cualquier español aficionado al refranero sin saber la historia que hay detrás. Su uso no es ni mucho menos reciente y prueba de ello es su utilización documentada en obras literarias como La Celestina.
El origen
Para conocer el origen del refrán hay que recurrir a un hecho histórico real: el Cerco de Zamora (año 1072). En concreto, hay que remontarse al asedio que en el siglo XI sufrió Zamora durante siete meses por parte de Sancho II de Castilla.
Antes de su muerte, Fernando I decidió repartir sus territorios entre sus hijos: Sancho II de Castilla, Alfonso VI de León, García de Galicia, Urraca de Zamora y Elvira de Toro. Sin embargo, en 1065 falleció el rey y fue entonces cuando comenzó una encarnizada lucha por los reinados. Zamora resistía en manos de Urraca, fiel partidaria de Alfonso VI. La ciudad era en esta época un importante enclave fronterizo y militar en la línea del Duero. Sancho la sitió, pero ni la ganó en una hora ni en los siete meses que duró el asedio, pues fue traicionado y asesinado antes de verlo acabado.
El responsable de este regicidio fue Bellido Dolfos, fiel a doña Urraca, que escapó de Zamora y logró ganarse la confianza de Sancho II para asesinarle en un momento en el que se encontraba con él a solas.
Zamora resistió durante mucho tiempo gracias a sus fuertes murallas y su buena defensa. Un asedio largo y complicado que hace a la ciudad merecedora de este refrán.
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