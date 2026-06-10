¿Quieres sumar tu rúbrica? Firma aquí para una biblioteca pública municipal lleve el nombre de Rufi Velázquez

"Al firmar esta petición, contribuirás a que el legado de Rufi Velázquez continúe vivo y sirva de inspiración para las futuras generaciones". Este es el mensaje que impulsa la recogida digital de firmas para que una biblioteca pública municipal de Zamora lleve el nombre de la creadora zamorana de las bibliotecas y responsable de su dirección durante 35 años que falleció el pasado mes de diciembre a los 67 años.

Después de que la recogida de rúbricas se iniciara de forma física a través papel y bolígrafo por las librerías, establecimientos y centros culturales de Zamora, la iniciativa se expande ahora a través de la potente plataforma Change.org para que puedas firmar también digitalmente.

Rufi Velázquez ha sido más que la directora de las Bibliotecas Municipales de Zamora durante más de tres décadas. Ha sido, sobre todo, incansable impulsora del amor a la lectura y escritura entre todos los zamoranos, grandes y pequeños.

Vallisoletana de nacimiento, amaba Zamora y en su labor como responsable de los centros literarios fue una dinamizadora fundamental de la vida cultural de la ciudad. Así, el festival de cuentacuentos, el certamen de escritura “Los sueños de cada uno", un club de lectura, encuentros con escritores, la bebeteca, "La hora del cuento” y un largo suma y sigue animaron a muchos jóvenes a emprender el camino de la escritura o de la narración oral.

"Dedicó gran parte de su vida al servicio de la cultura, utilizando el poder de los libros y la lectura para enriquecer las vidas de los demás", reza la campaña de recogida de firmas digital para razonar la propuesta. Y es que la denominación de una biblioteca con su nombre supondría "un reconocimiento justo y permanente a una persona cuya labor estuvo íntimamente ligada al mundo de las bibliotecas y al fomento de la lectura en Zamora".