"La prioridad nacional es fácil de entender si no hay demagogia"

Alfonso Fernández Mañueco ha defendido ayer durante su discurso en las Cortes regionales que entiende la política "de otra manera", y ha abogado por el diálogo y el acuerdo "sin desprecio, hablando y no imponiendo, sin insultar y sin elevar el tono". "Creo en la política lejos de extremismos, que hay que vencer con moderación, seriedad y confianza", ha añadido, y ha destacado también que las decisiones se deben tomar "por el bienestar general, lejos de prejuicios ideológicos o intereses personales".

Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado además que "comienza una nueva etapa" y que un nuevo momento político "exige un nuevo modelo de gobierno". Tras alabar “la generosidad, la responsabilidad y la capacidad de acuerdo” que han permitido el pacto de gobernabilidad entre PP y Vox que dará estabilidad a la comunidad "durante los próximos cuatro años", Mañueco ha querido hacer una precisión sobre la prioridad nacional: "Se trata de algo fácil de entender si prescindimos de las demagogias interesadas". También ha detallado que la misma se aplicará siguiendo tres estrictos criterios: "Acatando la Constitución, el ordenamiento jurídico y el Estatuto de Autonomía; prestando de manera global los servicios públicos esenciales y excluyendo cualquier tipo de limitación o retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra comunidad". n

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido investido presidente de la comunidad por las Cortes gracias al apoyo de los 33 procuradores que su partido consiguió en las elecciones del pasado 15 de marzo y de los 14 que logró Vox.

"Este es el inicio de una gran amistad", aseguraba en su última intervención Mañueco justo antes de que se iniciaran las votaciones, que se han realizado en voz alta y que han comenzado (por sorteo) con el "No" del procurador socialista Sergio Iglesias. El resto de partidos con representación en el Hemiciclo, PSOE, UPL, Por Ávila y Soria Ya (un total de 35 procuradores); han votado en contra.

De esta manera, y gracias al acuerdo de gobernabilidad alcanzo con el partido liderado por Santiago Abascal, Mañueco ha conseguido 47 votos, cinco por encima de los 42 que marca el umbral de la mayoría absoluta. Tras el voto de todos los procuradores, Mañueco ha recibido el aplauso de su grupo parlamentario y del de Vox.

"Estoy muy satisfecho, muy ilusionado y ahora a seguir trabajando. Estoy confiado en que esta legislatura va a ser mejor que la anterior, como la anterior fue mejor de la anterior. A partir de ahora esa satisfacción, esa ilusión y esas ganas que tengo, estoy convencido de que de la mano del gobierno de coalición y de un magnífico pacto, van a llevar a Castilla y León a sus más altas cotas", ha destacado ante los medios de comunicación que lo esperaban a las puertas del hemiciclo.

La votación ha comenzado cerca de 20.30 horas, media hora más tarde de lo previsto, y después de una intensa jornada que comenzaba a las 12.00 horas con la intervención del presidenciable para exponer su programa, y que continuaba desde las 16.00 horas con el debate y la intervención de los portavoces de los grupos. Mañueco jurará su cargo este jueves, 11 de junio, en el Parlamento autonómico. Acto al que está previsto que asistan, entre otras autoridades, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; mientras que no se prevé de momento la presencia ni del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni del presidente de Vox, Santiago Abascal.

La mañana comenzaba con el discurso del entonces candidato a la presidencia. Un discurso en el que el ahora presidente aseguró que Castilla y León es una comunidad pujante económicamente. Así, aseguró que en los últimos años "se ha vivido una etapa de crecimiento y dinamismo económico, creación de empleo, aumento de los derechos sociales, refuerzo de los servicios públicos y repunte poblacional; que deben ser base y referente para seguir avanzando" y todo ello, ha remarcado también, "ha sido posible bajando impuestos".

Con este punto de salida, ha detallado algunas de las medidas que pondrá en marcha en esta nueva Legislatura y que se encuentran dentro del acuerdo de gobernabilidad firmado con Vox. Todo el trabajo, ha remarcado Mañueco, se sustenta en dos pilares: seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora y consolidar una tierra atractiva para vivir y trabajar.

Ha empezado el presidente del PP de Castilla y León con un mensaje claro: "Vamos a seguir demostrando que la economía puede crecer bajando impuestos". Según Mañueco, "una política fiscal moderada, justa e inteligente resulta esencial para fomentar el crecimiento económico, atraer y retener tejido productivo y crear empleo".

Medidas económicas

Entre las medidas que ha enumerado: reducir el primer tramo del IRPF a todos los contribuyentes un 0,25 cada año, rebajar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos, tíos y sobrinos; o aplicar los "impuestos cero" en el medio rural en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de vivienda, negocios o explotaciones agrarias y fincas rústicas.

También incluyen propuestas para facilitar el acceso a la vivienda, ente ellas la creación de una "cuenta ahorro vivienda joven" con la que un joven podrá deducirse hasta 7.500 euros o una deducción para quienes pongan en alquiler viviendas desocupadas a un precio asequible.

Pero en este aspecto hay más iniciativas: se incrementará un 80% la inversión en políticas de vivienda, se construirán al menos 5.000 viviendas protegidas esta Legislatura, se facilitará el acceso a una hipoteca con líneas de avales y se ampliarán las ayudas al alquiler.

Otra de las líneas de actuación de Mañueco es "estar al lado de los trabajadores, los autónomos y los empresarios", para lo que proponen un "kit de autónomos" que contempla desde nuevas ayudas para montar un negocio, hasta ayudas para mantener abiertas tiendas en el medio rural.

"El dinamismo de nuestra comunidad pasa también por el de nuestra industria y el suministro de energía suficiente y eficiente", ha aseverado Mañueco, que ha destacado entre sus propuestas el desarrollo de 2.600 hectáreas más de suelo industrial en Castilla y León, o potenciar Planes Territoriales como el de Benavente y el de Tierra de Campos y Planes Especiales como el de La Raya o el de Monte la Reina.

Sector agrario

"Queremos producir en igualdad", ha aseverado Mañueco, que ha mostrado durante su discurso su rechazo al acuerdo con Mercosur y a la propuesta de reducción del presupuesto de la PAC en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Ha pedido también la vinculación del reparto de los fondos de la PAC "a una nueva variable que prime la despoblación".

Algunas de las propuestas: la bonificación de la contratación de los seguros agrarios para los jóvenes, la modernización y transformación de regadíos o la creación de planes específicos para la mejora de la ganadería extensiva y del sector ovino-caprino.

Entre las prioridades del presidente en el ámbito de las infraestructuras están la exigencia de que no se supriman paradas de transporte público por carretera (ha asegurado además que seguirá vigente el programa Buscyl), y la de recuperar frecuencias de trenes y servicios anteriores a la pandemia.

También ha reclamado al Estado un "compromiso claro" con las infraestructuras hidráulicas y ha mostrado su apuesta por las telecomunicaciones, "hoy tan esenciales, y en las que el Gobierno de España ni hace ni dejar hacer a las comunidades autónomas". Entre sus promesas: que el 100% de los castellanoleoneses tengan cobertura de banda ancha móvil de 100 megas. Además, ha asegurado que se desarrollarán "proyectos de gran impacto" en inteligencia artificial.

Los incendios, que tanto han azotado en los últimos veranos a la provincia de Zamora, ha asegurado Mañueco que seguirá trabajando "para mejorar el operativo de lucha contra incendios, el mayor de nuestra historia", con "más profesionales, mejor formados y con más medios materiales".

Asegura que se mejorarán las condiciones laborales del personal y que se sigue avanzando "para integrar a todo el personal en el sector público, salvo el de medios especializados".

"En estos años hemos dado un gran impulso a nuestra Sanidad", ha querido dejar claro Mañueco, que ha lanzado un "dardo" a la ministra del ramo, Mónica García: "Es una lástima que esté más dedicada a provocar huelgas que hacen agrandar las listas de espera, que a aportar soluciones".

Desde la Junta, ha continuado, se impulsará un Plan de infraestructuras y equipamiento tecnológico, se garantizará el acceso a las consultas de Medicina de Familia en un máximo de 48 horas, se reforzará el Programa de Fidelización MIR y se mejorarán las urgencias hospitalarias, entre otras medidas.

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Por último, en el ámbito educativo se dará prioridad al refuerzo del profesorado rural y se trabajará en todo momento para “mantener un sistema orientado a la excelencia y a la libertad en la elección de centros". n