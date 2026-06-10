Pelos, espinas y restos de estropajo en la comida: el restaurante de Zamora que parece "Pesadilla en la cocina"

Las plataformas de opinión han democratizado la voz del cliente, pero también han convertido cada servicio en un examen constante. En Zamora, como en cualquier ciudad, la hostelería se mueve en ese delicado equilibrio entre el éxito y la crítica donde cada detalle cuenta.

Las valoraciones en plataformas como Tripadvisor se han convertido en una herramienta clave para elegir dónde comer… pero también en un escaparate donde conviven opiniones, a veces, dramáticas del todo. Es el caso de un restaurante de Zamora capital en el que hablan de falta de higiene en los platos y alimentos mal preparados hasta el punto de "encontrarnos cinco pelos largos y negros... y la excusa que nos dieron es que eran de cordero". Pero la cosa no quedó ahí: "Encontramos en la comida restos de estropajos y bayetas".

Hoja de reclamaciones

Las quejas más repetidas sobre este establecimiento ubicado en la capital no solo giran sobre "el vino ya abierto y la carne a su gusto, no al nuestro" sino también de las actitudes "poco amables" por parte del personal rozando incluso los "conflictos con el propio establecimiento al intentar reclamar". Más de uno se ha creído estar en "un Pesadilla en la Cocina en plan cámara oculta".

Este tipo de comentarios, aunque no siempre reflejan la experiencia de todos los comensales, muestran cómo la percepción de un restaurante puede cambiar radicalmente dependiendo del día, del servicio o de pequeños detalles.

Otros zascas... pero del hostelero

Hay otros casos de críticas acumuladas en otros restaurantes de Zamora capital en el que el propietario del establecimiento hostelero da la cara, contesta, ofrece argumentos y, en más de una ocasión, regala "zascas" a quienes se pasan de listos.

Es el caso de un comensal que se despacha a gusto en una plataforma de turistas: "La coca-cola estaba caducada, las gaseosas disipadas, las camareras van con el pelo suelto casi metido en el plato y con unos escotes que... vale para una discoteca pero para servir pues no". El dueño no dejó pasar este aspecto y respondió sin paños calientes: "Solo puedo decir que vaya comentario más machista". Tras una ristra de quejas sobre el servicio y la comida, el propietario no se cortó en mandar al comensal a... "al Mc´Donalds".

Sin siquiera unos días de respiro el mismo propietario tuvo que enfrentarse a nuevas críticas: "La cuenta no se correspondía con lo que nos había traído y que lo que nos habían traído tampoco se correspondía con lo que habíamos pedido y al decirlo han empezado a gritarnos literalmente acusándonos de no querer pagar".

Los problemas con el tiket fueron explicados punto a punto por el propietario, que se despachó a gusto también. "Os pusisteis como hienas alrededor a chillar". Un tipo de animales que, por lo visto, no quieren en este restaurante de Zamora porque "si vosotros no nos recomendáis como establecimiento, nosotros desgraciadamente tampoco os recomendamos a vosotros como clientes porque hay que saber que cuando se sale a comer fuera de casa, se paga".