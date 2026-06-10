Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores

En el próximo año, las familias de zonas rurales podrán recibir ayudas de hasta 1.400 €, mientras que los ancianos de la provincia tendrán asistencia para la gestión de medicamentos, entre otras medidas aprobadas por la última Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora, que también hará una dotación económica para el Banco de Alimentos de 6.000 €. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha destacado que el foco de la institución está puesto en mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, jovenes en centros de acogida o personas mayores de las zonas rurales, más expuestas a las dificultades del cambio.

Asistencia al medio rural

Se han aprobado 44 ayudas a la natalidad que oscilarán entre los 600 y los 1400 €, por un total de 43.400 € que serán destinadas a apoyar a las familias de zonas rurales. También con la intención de fomentar las mejoras de la calidad de vida de los más vulnerables en el ámbito rural la Diputación ha destinado 49.000 € a la iniciativa "Facendera", que en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos tiene el objetivo de hacer un seguimiento de pacientes de la provincia con tratamientos farmacológicos complejos, ayudándoles a gestionar el manejo de su medicación para que puedan ser autónomos durante la mayor cantidad de tiempo posible.

Ayudas para los más pequeños

Para los más pequeños, la Diputación ha aprobado el Convenio de víveres de la guardería de La Veguilla,en Benavente, desde este año hasta finales de 2029, por un total de 81.000 €. También se ha dotado con 100.000 euros a la Residencia de Acogida “Nuestra Señora del Tránsito” dentro de la iniciativa "Mindpath Equal", que tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de los niños que se encuentran en la casa. Poniendo el foco principalmente en medidas relacionadas con el mundo tecnológico, como TIC o uso saludable de las nuevas tecnologías, estas medidas buscan preparar para el futuro a los menores.

Protección civil

La Diputación de Zamora también ha aportado cuantías de hasta 30.000 € en concepto de apoyo a Protección Civil. En Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Benavente, se han aportado 30.000 €, 25.000 € para Toro y 6.000 € para Alcañices y Villaralbo, los cuatro municipios que cuentan con agrupaciones de Protección Civil en la provincia. El objetivo de estas ayudas es el de cubrir los gastos económicos relacionados con las actividades, como materiales, vehículos, o seguros de voluntarios.