La nueva cara del antiguo campo de fútbol de La Josa: de un patatal a una zona verde con parque y espacio para perros

La finca de La Josa luce totalmente renovada una vez que ha concluido la adecuación del antiguo campo de fútbol, llevada a cabo por el Ayuntamiento tras el acuerdo alcanzado con la asociación Desarrollo Comunitario de San José Obrero.

El proyecto, que ha contado con un presupuesto base de licitación de 95.000 euros, ha generado tres espacios bien diferenciados.

Zona verde y parque

El primero de ellos, de una superficie de 3.234 metros cuadrados, que comprende todo el antiguo campo de fútbol, se ha convertido en “una gran zona verde, también zonificada con distintas especies de arbolado que se ha plantado para que en un futuro comience a aportar sombra” explicó el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo. Además se han instalado elementos de mobiliario urbano y juegos infantil.

Representantes del Ayuntamiento y de la asocación vecinal en la nueva zona verde con juegos. / J. N.

En un guiño al origen de la finca y dado que una josa “toponímicamente, es un espacio de frutales, en todo el perímetro del campo, con riego por goteos, se han plantado distintas especies de arbolado frutal, aunando un poco ese criterio de intervención actual con el pasado histórico de la finca” defendió el edil.

Espacio para los perros

A mayores se ha creado una zona de suelta de perros, de 900 metros cuadrados con colocado arbolado de sombra con riego por goteo y varios elementos de entrenamiento y una fuente doble.

Actuación en los huertos

Un tercer ámbito de actuación ha correspondido a la zona de los huertos, donde han llevado a cabo “una ampliación del trabajo que ya venía haciendo la asociación de vecinos, con ese establecimiento de varios bancales, y el acondicionando de los caminos interiores, colocando mobiliario, y además con bocas de riego en cada uno de los bancales para facilitar las labores” enumeró.

Además, el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo agradeció a la asociación de vecinos que la intervención “no hubiera sido posible sin el acuerdo histórico de ceder el usufructo del suelo, mientras la asociación mantiene la propiedad de todos los espacios de la finca, con una duración de 30 años”, lo que va a garantizar que “cualquier intervención municipal que se haga en este largo periodo va a verse amortizada con el paso de los años”.

La zona de los huertos urbanos. / J. N.

Nuevas intervenciones

El munícipe de IU añadió que antes de que finalice el mandato plantearán una nueva intervención que “podrá tener como objeto o bien el tapizado del talud, la inclusión de nuevos accesos a la finca o el acondicionamiento de los ya existentes”.

Por su parte el presidente del colectivo vecinal Desarrollo Comunitario de San José Obrero, Daniel Illán, señaló que “sin toda la gente que ha estado históricamente aguantando y sosteniendo con su tiempo y dedicación, hoy en día no podríamos tener un espacio tan libre y tan verde como este para poder hacer el único objetivo que tenemos, que es hacer comunidad y que esa puerta o esos accesos no estén cerrados a nadie”.

También agradeció al Ayuntamiento de Zamora que “desde el primer momento siempre ha sido muy fácil” y aludió a que la decisión del acuerdo con el consistorio “era una buena propuesta, en vez de tener este patatal que no podíamos mantener”.