¿Merecen más apoyo los cuidadores de persona dependientes? Una iniciativa, a debate en la Diputación de Zamora

Zamora Sí ha propuesto al resto de grupos políticos con representación en la Diputación Provincial de Zamora la presentación conjunta de una moción de apoyo y reconocimiento a las personas cuidadoras familiares de personas dependientes.

Durante la última Junta de Portavoces, el diputado provincial de Zamora Sí, Eloy Tomé, trasladó el contenido de la iniciativa a los distintos grupos y les ofreció la posibilidad de suscribir conjuntamente la propuesta antes de su debate en el próximo Pleno de la institución provincial.

La formación considera que el apoyo a las personas cuidadoras familiares es una cuestión que trasciende cualquier diferencia política y que merece una respuesta unitaria por parte de todas las administraciones y representantes públicos.

En este sentido, Zamora Sí recuerda que los grupos políticos todavía pueden adherirse a la iniciativa antes de su presentación definitiva. En caso de no hacerlo, la formación espera que la propuesta pueda contar con el respaldo favorable de toda la corporación provincial durante la votación prevista para el próximo viernes.

Reuniones

La moción surge tras las reuniones mantenidas con la Asociación Zamorana de Cuidadores en el Entorno Familiar y Amigos en las que Zamora Sí ha podido conocer de primera mano las dificultades, necesidades y propuestas trasladadas por las propias personas cuidadoras.

La iniciativa plantea reconocer la realidad específica de los cuidadores familiares de personas dependientes, promover medidas de apoyo, acompañamiento e información, favorecer la colaboración con entidades vinculadas al ámbito de la dependencia y trasladar esta realidad tanto a la Junta de Castilla y León como a los ayuntamientos de la provincia.

Instar a la Junta

Asimismo, la propuesta insta a la Junta de Castilla y León a seguir avanzando en la mejora de los recursos, servicios y apoyos dirigidos a las personas cuidadoras familiares, prestando especial atención a las necesidades expresadas por las propias personas afectadas y por las entidades que las representan.

El diputado provincial de Zamora Sí, Eloy Tomé, señala que “hablar de dependencia es hablar también de las personas que cuidan cada día, muchas veces de forma silenciosa y sin apenas reconocimiento. Son una pieza fundamental para el bienestar de muchas familias y merecen una mayor atención por parte de las instituciones”.

Tomé destaca además que “esta realidad está presente en toda la provincia, aunque muchas familias del medio rural afrontan dificultades añadidas derivadas de la distancia a determinados servicios y de la menor disponibilidad de recursos de apoyo cercanos”.

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La formación recuerda que esta iniciativa da continuidad al trabajo desarrollado en los últimos meses junto a colectivos y asociaciones de la provincia y responde a una realidad que afecta a numerosas familias zamoranas.