Luis Santana, barítono: "Yo soy Zamora, la llevo en mi ADN"

Ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. ¿Qué tiene de especial este Premio Tierras de Zamora en la categoría Embajador de la Provincia?

He recibido reconocimientos muy importantes a lo largo de mi trayectoria profesional, y todos tienen un valor especial porque son una muestra de cariño y de reconocimiento al trabajo realizado. Sin embargo, este premio tiene algo diferente. Que venga de mi tierra y que sea la Diputación de Zamora quien me lo conceda lo convierte en algo profundamente emotivo. Es un reconocimiento que siento muy cerca porque procede de la gente con la que he crecido, de los lugares donde me formé y de una provincia a la que he llevado siempre conmigo. Me produce una enorme ilusión y también mucha gratitud. En momentos como este uno mira hacia atrás, recuerda el camino recorrido y siente que todo el esfuerzo ha merecido la pena.

¿Qué significa para usted llevar el nombre de Zamora por los escenarios de todo el mundo?

Para mí significa algo absolutamente natural porque Zamora forma parte de mi identidad. No es una etiqueta que me acompaña cuando me interesa, sino algo que está presente en mi vida cada día. Yo siempre digo que soy Zamora y que la llevo en el ADN porque realmente lo siento así. He tenido la suerte de actuar en grandes teatros, auditorios y escenarios de muchos lugares, pero siempre he procurado que la gente sepa de dónde vengo. Cuando hablo de Zamora lo hago con orgullo y con emoción porque considero que es una tierra extraordinaria, llena de historia, patrimonio, tradiciones y personas excepcionales. Llevar su nombre por el mundo es un honor y una responsabilidad que asumo encantado.

Cuando está fuera, ¿qué es lo que más echa de menos?

Todo. Es difícil quedarme con una sola cosa porque echo de menos desde los pequeños detalles cotidianos hasta los grandes acontecimientos. Echo de menos a mi gente, nuestras calles, nuestros paisajes, la gastronomía, las conversaciones tranquilas y esa forma tan especial que tenemos los zamoranos de relacionarnos. También echo mucho de menos las tradiciones. Zamora es mi hogar y es el lugar donde realmente encuentro paz.

Usted está en contacto con muchas personalidades del mundo de la cultura. ¿Cómo les describe Zamora?

Creo que quienes me conocen están acostumbrados a escucharme hablar de Zamora constantemente. Siempre intento compartir con ellos todo lo que tiene de especial esta tierra. Les hablo de nuestro patrimonio, de la Semana Santa, de las iglesias románicas, de la gastronomía, de los paisajes y, sobre todo, de las personas. Muchas veces les digo que no pueden entender realmente lo que es Zamora hasta que la visitan. Lo mejor es que cuando vienen suelen quedarse sorprendidos. Más de una vez alguien me ha confesado que no imaginaba encontrar una ciudad y una provincia con tanta riqueza cultural y tanta autenticidad. Para mí es una satisfacción enorme poder ejercer de anfitrión y contribuir a que más personas descubran todo lo que tenemos.

¿Qué valores de Zamora intenta transmitir cuando está fuera?

Siempre hablo del carácter de los zamoranos. Somos personas con mucho tesón, con una gran capacidad de sacrificio y con un enorme sentido de la responsabilidad. También tenemos algo que me gusta definir como aplomo. Esa serenidad que nos permite afrontar las situaciones difíciles sin perder la calma. A veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos y tendemos a fijarnos más en nuestras carencias que en nuestras virtudes, pero la realidad es que tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Cuando hablo de Zamora intento transmitir precisamente eso: una tierra trabajadora, auténtica, con valores sólidos y con una personalidad muy marcada.

¿Hay alguna actuación en Zamora que recuerde de manera especialmente emotiva?

Hay muchas porque cada actuación en mi tierra tiene una carga emocional especial. Recuerdo con enorme cariño el Réquiem de Brahms en San Ildefonso, algunos conciertos celebrados en el Teatro Principal o los conciertos de las velas, que tienen una atmósfera absolutamente única. También guardo recuerdos muy bonitos de proyectos compartidos con grandes profesionales que visitaron Zamora y pudieron conocer de primera mano el cariño del público zamorano. Cuando actúo aquí siento una responsabilidad añadida porque estoy delante de mi gente, de personas que me conocen desde hace muchos años y que han seguido mi trayectoria. Eso convierte cada actuación en algo muy especial.

Cuando llegue el momento de echar la vista atrás, ¿cómo le gustaría que le recordaran los zamoranos?

Me gustaría que me recordaran como una persona que intentó ser justa. Puede parecer una respuesta sencilla, pero para mí encierra muchas cosas. Ser justo implica actuar con honestidad, tratar bien a los demás, respetar a las personas y mantener unos principios. A medida que pasan los años uno comprende que

¿Qué supone recibir este Premio Tierras de Zamora en este momento de su vida y de su carrera?

Supone una enorme alegría y también una gran responsabilidad. La alegría es evidente porque recibir un reconocimiento de tu tierra siempre emociona. Pero además siento que este premio me compromete todavía más con Zamora. Ser embajador de la provincia significa seguir defendiendo todo aquello que la hace única y continuar trabajando para que más personas la conozcan y la valoren. Lo asumo como una responsabilidad muy bonita porque llevo muchos años haciendo precisamente eso: invitando a la gente a descubrir Zamora y mostrando con orgullo todo lo que tenemos.

¿Ha vivido alguna experiencia reciente que refleje esa labor de embajador?

Sí, y son precisamente esas experiencias las que me hacen sentir que merece la pena el esfuerzo. Esta última Semana Santa tuve la oportunidad de invitar a Ainhoa Arteta y al despedirse, me dio un abrazo y me dijo que había sido un regalo descubrir nuestra tierra.