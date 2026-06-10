La hostelería zamorana brilla con tres galardones en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León

La Junta de Castilla y León celebrará el próximo 16 de junio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León, una cita que, tras el éxito de su primera edición en Salamanca, estará dedicada a la “Sostenibilidad Social del Sector”.

Impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y Hosturcyl, y con la colaboración de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), la gala pondrá en valor a los profesionales y establecimientos que contribuyen al prestigio turístico y gastronómico de la comunidad a través de un modelo comprometido con las personas, el empleo de calidad, el arraigo al territorio y la preservación de la identidad gastronómica de Castilla y León.

La provincia de Zamora tendrá una destacada representación en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León 2026 gracias al reconocimiento de tres referentes que ejemplifican la calidad, el compromiso y la capacidad de innovación del sector hostelero zamorano.

Tres reconocimientos que sitúan a Zamora entre los referentes de la hostelería regional

El Hotel Restaurante Casa Aurelia, de Villaralbo, será distinguido por su compromiso con la sostenibilidad social, un reconocimiento que pone en valor su implicación con las personas, el territorio y el desarrollo de un modelo hostelero responsable. A través de una trayectoria marcada por la cercanía, la atención al cliente y su contribución al tejido económico local, el establecimiento se ha consolidado como un referente de la hostelería zamorana.

José Campanario, de Casa Aurelia (Villaralbo), establecimiento ganador del premio a la sostenibilidad social. / Cedida

Por su parte, el Restaurante Lera, de Castroverde de Campos, recibirá el Accésit Regional como reconocimiento especial a su trayectoria de excelencia. Convertido en uno de los grandes embajadores de la gastronomía de Castilla y León, su propuesta culinaria ha sabido combinar tradición, creatividad y respeto por el producto y el entorno rural, situando a Zamora en el mapa gastronómico nacional e internacional.

Luis Alberto Lera, del Restaurante Lera (Castroverde de Campos), accésit a la trayectoria de excelencia. / Cedida

Completa la representación zamorana Andrés Cid, profesional de La Perla Negra, que será reconocido con el Premio al Mejor Barman. Su talento, conocimiento técnico y capacidad para crear experiencias únicas a través de la coctelería le han convertido en una figura de referencia dentro del sector. Este galardón reconoce no solo su trayectoria profesional, sino también la creciente relevancia de la coctelería de calidad como parte esencial de la oferta hostelera.

Andrés Cid, de La Perla Negra (Zamora, calle Balborraz), premio al Mejor Barman. / Cedida

Con estos reconocimientos, la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León pone en valor el trabajo de establecimientos y profesionales que contribuyen a fortalecer la imagen de Zamora como un destino ligado a la calidad, la innovación y la excelencia en la atención al cliente.

Hostelería comprometida con el territorio

La programación de la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León se completará con una jornada profesional centrada en la sostenibilidad social y la gestión del talento. Durante la mañana del 16 de junio, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), especialistas de referencia compartirán experiencias y herramientas para fortalecer el liderazgo, la motivación y el trabajo en equipo en el sector.

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La iniciativa busca reconocer y poner en valor a los profesionales y oficios que hacen posible el día a día de la hostelería, muchos de ellos esenciales para el funcionamiento de los establecimientos, pero no siempre suficientemente visibilizados. De este modo, la gala refuerza uno de sus principales mensajes: las personas son el principal motor del desarrollo y la sostenibilidad del sector hostelero y turístico.