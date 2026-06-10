Fallece a los 90 años el padre Eloy González Orbaneja en Madrid

El padre Eloy González Orbaneja ha fallecido este miércoles en Madrid a los 90 años de edad, según ha informado la comunidad de los Misioneros Claretianos.

El que fuera profesor en el colegio zamorano Corazón de María durante años, ha fallecido en el Hospital de la Cruz Roja de la capital madrileña. Tras conocerse la noticia, se han dado a conocer también los horarios previstos para su despedida.

Los fieles y personas que deseen darle el último adiós podrán acudir a partir de las 11:00 horas de este jueves, 11 de junio, a la comunidad de Colmenar Viejo-Seminario, donde quedará instalada la capilla ardiente.

Funeral este jueves por la tarde

El funeral por el padre y profesor se celebrará también este jueves, a las 18:00 horas en la iglesia de los Misioneros Claretianos de Colmenar Viejo-Seminario.

La comunidad religiosa ha comunicado el fallecimiento del sacerdote y ha expresado sus condolencias tras conocerse la noticia de su muerte a los 90 años.