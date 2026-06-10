Éxito de la jornada “Zamora y Astorga: Paisajes en el Paladar”, impulsada por Azehos para fortalecer la gastronomía y el turismo

La jornada de promoción turística y gastronómica “Zamora y Astorga: Paisajes en el Paladar”, promovida por la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos) y celebrada en la Biblioteca Municipal de Astorga, concluyó con un balance muy positivo tras reunir a instituciones, asociaciones, productores y profesionales de la hostelería de Zamora y León en torno a un objetivo común: reforzar la colaboración entre territorios vecinos a través de la gastronomía, los productos de proximidad y el turismo.

El encuentro se consolidó como un importante foro de diálogo entre instituciones y asociaciones de hostelería de Zamora y León, que pusieron en valor la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta para generar oportunidades económicas, atraer visitantes y contribuir al desarrollo de las zonas rurales. Durante las distintas intervenciones se destacó el papel de la gastronomía como elemento diferenciador y como una herramienta eficaz para fijar población en el territorio.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el foro de productores, que permitió acercar al público algunos de los proyectos agroalimentarios más representativos y singulares de la provincia. En él participaron Trufaza, referente en la producción y divulgación de la trufa zamorana; Miel de Prado Concejo (Fonfría), Singular by Grenoucerie (Sayago), ejemplo de excelencia y compromiso con el medio rural; y Mónica, de Casa Kika, en Luyego de Somoza (León), quien compartió la importancia de preservar la tradición gastronómica y los sabores auténticos del territorio.

Óscar García, presidente de la Asociación de Hostelería de León; Ángel Vicente, presidente de Azehos; Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación de Zamora; José Luis Nieto, alcalde de Astorga; Roberto Aller, vicepresidente de la Diptuación de Zamora y Natalia García, gerente de Azehos. / Cedida

La programación incluyó además dos brillantes showcookings que pusieron en valor la calidad de los productos locales y el talento culinario de ambas provincias. Los asistentes pudieron disfrutar de las elaboraciones de Jesús Serrano, del Restaurante Serrano de Astorga, cuya propuesta destacó por la combinación de tradición, técnica y producto de cercanía quien además incluyó Queso Zamorano en su propuesta como guiño a la provincia; y de Samuel Pedrosa, del Club de Jubilados de Villaralbo, que sorprendió al público con una demostración culinaria cargada de autenticidad, sabor y producto zamorano.

Los organizadores del evento han subrayado "la extraordinaria labor desarrollada por Jonatan Garrote como conductor de la jornada. Su profesionalidad, cercanía y profundo conocimiento del sector contribuyeron decisivamente al éxito del encuentro". El zamorano Garrote, reconocido además como excelente chef y embajador del producto zamorano y de la gastronomía de la provincia, "supo dinamizar cada uno de los espacios del programa, favoreciendo el intercambio de experiencias entre participantes y transmitiendo la riqueza gastronómica de la provincia de Zamora".

Desde Azehos se quiere reconocer especialmente el apoyo de la Diputación de Zamora y Caja Rural de Zamora, cuya implicación y respaldo continúan siendo fundamentales para el desarrollo de iniciativas que ponen en valor la riqueza gastronómica, turística y cultural de la provincia.