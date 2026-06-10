Exposición
De camarero a maestro de la madera: Jacinto Rodríguez y sus 52 creaciones de vehículos clásicos a escala
El artesano exhibe 52 creaciones de coches y camione realizadas en madera reciclada y con máquinas que él mismo ha diseñado
Los hay de múltiples marcas desde Renault, Seat, Citroën, Land Rover…todos con las características de estar catalogados como vehículos antiguos y todos los han confeccionado Jacinto Rodríguez valiéndose de sus manos y de varias máquinas que ha fabricado él mismo. Un total de 52 creaciones de coches y camiones a escala, realizadas en madera de pino y reciclada de palés pueden contemplarse en la sala de exposiciones de la Encarnación.
Hace cuatro que Jacinto Rodríguez comenzó con esta afición, que no guarda ningún tipo de relación con los muchos empleos que ha desempeñado a lo largo de su vida, desde su primer trabajo de camarero con 13 años, pasando por electricista, sus años en el mítico Bazar Jota o la empresa de maquinaria industrial de hostelería que regentó. El primer vehículo que hizo fue para su nieto, pese a que “nunca había hecho muebles de madera” relata rodeado por sus obras dispuestas en vitrinas.
Su trabajo lo realiza a partir de fotografías sacadas de internet y en cada pieza emplea una media de “entre 28 y 35 horas, dependiendo el vehículo que sea”, comenta al tiempo que reconoce que el más complejo ha sido el vehículo histórico de los Bomberos de Zamora.
Proceso
No obstante, atestigua que “cuando empecé tenía problemas a la hora de sacar las dimensiones hasta que conseguí dar con las medidas más adecuadas” en el caso de los coches “32 centímetros de largo” , mientras que los camiones miden “42 centímetros”.
El artesano, que con la muestra quiere “homenajear al transporte pesado y a los vehículos clásicos”, realiza las piezas en su garaje recurriendo a tres máquinas, que ha ideado para la parte de ebanistería, y al empleo de varios tipos de sierras. “Uso un torno, una lijadora y otra lijadora orbital, que está hecha con el molinillo de un café, y luego pinto con spray” describe paseando por la sala de exposiciones donde llama la atención una ambulancia, vehículos de reparto de negocios como El Redondel o de Jacinto Rodríguez, varias cabezas de camión o la presencia de piezas sin pintar que permiten conocer mejor la intrahistoria de cada pieza.
¿Las ruedas son de plástico? es interpelado. Su respuesta, son de madera como incluso algunos de los faros que “están integrados por hasta tres piezas” que recrea a partir de modelos que toma de internet.
Un trabajo manual arduo que podrá disfrutarse en la sala de exposiciones la Encarnación de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas hasta el próximo 26 de junio.
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