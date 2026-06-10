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El alma del Z! Live en abierto y en los lugares más especiales de la ciudad: programa completo de los conciertos acústicos

El festival acústico llevará el espíritu del Z! Live a las calles de Zamora con seis conciertos gratuitos entre el 11 y el 14 de junio

Concierto del Z! Live en Viriato.

Concierto del Z! Live en Viriato. / Miguel Ángel Lorenzo (Archivo)

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Oliva Conde

El Festival de música metal no solo se podrá disfrutar desde Ifeza en los conciertos de pago y aforo limitado, habrá una oportunidad muy especial de la que podrán disfrutar en abierto todos los rockeros de la ciudad. El festival acústico ofrecerá la actuación de seis grupos en diferentes plazas de Zamora, que se ofrecerán en abierto entre el día 11 y el 14 de junio. Un fin de semana lleno de propuestas que tienen la intención de trasladar esta experiencia tan especial a las calles. Esta iniciativa acercará el espíritu festivalero a todos los vecinos, consolidando a toda Zamora y no solo el recinto ferial como un referente en la música metal.

Programa completo

Las actuaciones tendrán comienzo este jueves 11 de junio con el concierto de la banda Finnway, un grupo folk rock que disfruta de la música a los márgenes de lo establecido. El espectáculo tendrá lugar en la Plaza del Maestro a las 12.00 horas. Al día siguiente se podrá disfrutar de dos shows muy cañeros en la Plaza de Viriato, donde tocarán Wildhard, banda madrileña de hard rock melódico (12.00 horas) y Carlos Escobedo, el bajista, cantante y compositor de la banda Söber (13.00 horas).

Z! Live Acústicos

Z! Live Acústicos / Cedida

La jornada del sábado 13 comenzará de la mano de Profecía, banda de folk rock toledana que actuará en la Plaza de la Marina a las 12.00 horas. La segunda actuación será la de Lepoka (13.00 horas), un grupo de Castellón de la Plana que combina ritmos folk con instrumentos como el violín o la gaita.

Para poner el colofón al festival, Umbra estará a cargo del último de estos conciertos acústicos en la Plaza de Santiago (12.00 horas). Esta banda de hard rock y heavy será la más disfrutada por los rockeros más clásicos.

Un festival que mira a Zamora

El crecimiento del Z! Live ha conseguido que se refuerce su compromiso con la provincia, con iniciativas especialmente pensadas para el público local, como el Zamora Day, que pasa por ofrecer un precio reducido de 50 euros en el acceso al recinto a las personas nacidas o empadronadas en Zamora. De esta manera, se conseguirá acercar el festival a nuevos públicos, que podrán conocerlo desde dentro.

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Un fin de semana muy especial para aquellos que disfrutan del metal y de la música en directo.

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