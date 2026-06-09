Ya sabemos quién es el zamorano más guapo: este es el ganador de Míster Zamora 2026
Cuatro de cinco miembros en un jurado profesional votaron a favor del candidato
Aunque pueda parecerlo, el trono de Mr. Zamora no solo se consigue con una cara bonita. La organización del concurso valora también la desenvoltura de los candidatos en comunicación y presencia pública. Por eso, durante una semana, los tres finalistas de esta última edición han participado en diferentes acciones que tenían el objetivo de valorizar y contribuir al comercio local, demostrando su valía más allá de la sesión fotográfica y las redes sociales.
Los tres finalistas: Carlos Bautista, Juan Agustín y Edgar Rodríguez, se enfrentaron a un jurado profesional que valoró estos y otros aspectos para decidir quién se quedaría con el título de Míster Zamora. Los miembros del comité fueron Jesús Domínguez, presidente de la Asociación de Autismo; Óscar Prieto, presentador de televisión y redactor de radio; Carmen Ferreras, periodista y directora del Club LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA; Carmen Rebollo, manager de ALZA Talento, entidad organizadora del concurso; y Débora González, fotógrafa oficial del certamen.
Mayoría para el ganador
Cuatro de los cinco miembros del jurado estuvieron de acuerdo en darle el trono a Carlos Bautista, un joven que acumula más de 100.000 seguidores en su perfil de instagram y representará a Zamora en el certamen nacional.
¿Conseguirá Carlos Bautista ganar para Zamora el honor de haber conseguido el título al chico más guapo de España?
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