Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo Plan Especial del Casco Histórico en ZamoraInmigrantes en AlcañicesAsí es el Sabadell, el nuevo rival del Zamora CFDirecto del papa León XIV
instagramlinkedin

Ya sabemos quién es el zamorano más guapo: este es el ganador de Míster Zamora 2026

Cuatro de cinco miembros en un jurado profesional votaron a favor del candidato

Carlos Bautista es Mr. Zamora 2026

Carlos Bautista es Mr. Zamora 2026 / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gaby Marcos

Aunque pueda parecerlo, el trono de Mr. Zamora no solo se consigue con una cara bonita. La organización del concurso valora también la desenvoltura de los candidatos en comunicación y presencia pública. Por eso, durante una semana, los tres finalistas de esta última edición han participado en diferentes acciones que tenían el objetivo de valorizar y contribuir al comercio local, demostrando su valía más allá de la sesión fotográfica y las redes sociales.

Los tres finalistas: Carlos Bautista, Juan Agustín y Edgar Rodríguez, se enfrentaron a un jurado profesional que valoró estos y otros aspectos para decidir quién se quedaría con el título de Míster Zamora. Los miembros del comité fueron Jesús Domínguez, presidente de la Asociación de Autismo; Óscar Prieto, presentador de televisión y redactor de radio; Carmen Ferreras, periodista y directora del Club LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA; Carmen Rebollo, manager de ALZA Talento, entidad organizadora del concurso; y Débora González, fotógrafa oficial del certamen.

Mayoría para el ganador

Cuatro de los cinco miembros del jurado estuvieron de acuerdo en darle el trono a Carlos Bautista, un joven que acumula más de 100.000 seguidores en su perfil de instagram y representará a Zamora en el certamen nacional.

Noticias relacionadas y más

Carlos Bautista es Mr. Zamora 2026

Carlos Bautista es Mr. Zamora 2026 / Cedida

¿Conseguirá Carlos Bautista ganar para Zamora el honor de haber conseguido el título al chico más guapo de España?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alimerka dona el primer bonito rulado de Avilés, el 'campanu' del mar, a Casa Betania de Zamora
  2. Los militares advierten: 'No somos árboles para repoblar Zamora, Monte la Reina tendrá éxito si logra ser un destino atractivo
  3. Condenado a dos años y medio de cárcel el dueño de los perros que devoraron a Arancha en Roales (Zamora)
  4. La iglesia románica más pequeña y singular de Zamora requiere una rehabilitación urgente, que ya impulsa ZamorArte
  5. Arturo Santos Iglesias, policía municipal de Zamora, nombrado en el Congreso de los Diputados 'Embajador para la paz' y 'Doctor honoris causa en derechos humanos
  6. La mayor intervención en el bosque de Valorio de Zamora en medio siglo retira entre 3.000 y 4.500 árboles enfermos o problemáticos, compensados con especies autóctonas
  7. Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza
  8. Estos son los 22 candidatos para once puestos en la Cámara de Comercio de Zamora

Ya sabemos quién es el zamorano más guapo: este es el ganador de Míster Zamora 2026

Ya sabemos quién es el zamorano más guapo: este es el ganador de Míster Zamora 2026

Matías Mayor, dermatólogo: "El problema no es el sol, sino cómo nos exponemos a él"

¿Por qué las fiestas de Zamora rinden honor a San Pedro si no es el patrón de la ciudad?

¿Por qué las fiestas de Zamora rinden honor a San Pedro si no es el patrón de la ciudad?

La Aemet avisa a Zamora: 36 grados que atraen tormentas para el fin de semana

La Aemet avisa a Zamora: 36 grados que atraen tormentas para el fin de semana

Víctor de Aldama regala una taza del Zamora CF a Iker Jiménez en Horizonte: "Tienen una afición mágica"

Hacia un nuevo casco viejo de Zamora: detalles de plazos, equipo y proceso de participación para el revivir de la zona histórica de la ciudad

Hacia un nuevo casco viejo de Zamora: detalles de plazos, equipo y proceso de participación para el revivir de la zona histórica de la ciudad

VÍDEO | El "roadshow de los lácteos" que busca acercar al consumidor zamorano a la leche

VÍDEO | El "roadshow de los lácteos" que busca acercar al consumidor zamorano a la leche

Detenido un joven en mitad de un robo en el polígono industrial de Zamora

Detenido un joven en mitad de un robo en el polígono industrial de Zamora
Tracking Pixel Contents