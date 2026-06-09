El zamorano que despunta como instalador eléctrico a los 18 años: las empresas se lo rifarán cuando concluya sus estudios

Mano a mano, durante más de seis horas, un joven benaventano y otro zamorano se han enfrentado en la final de la fase provincial del Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores. Los finalistas fueron seleccionados por cada uno de los centros participantes en los que existen estudios de FP de grado medio de electricidad, el Instituto Río Duero de Zamora y el Instituto Los Sauces de Benavente.

Los competidores, el zamorano Daniel Vico y el benaventano Gonzalo Gallego demostraron su destreza a la hora de diseñar una instalación que tuvieron que hacer en un trabajo que les llevó toda la mañana de este martes y parte de la tarde. Aunque ambos demostraron un gran nivel, al final solo pudo elegirse un ganador, que será quien represente a la provincia en la fase nacional del concurso, a disputar en noviembre en Madrid, en Ifema, en el marco de la feria Matelec.

El presidente de Aeza, Javier Hernández, flanqueado por los finalistas del concurso. / Cedida

El elegido, tras analizar el jurado aspectos como la instalación realizada, su funcionalidad, la limpieza del trabajo y la prevención de riesgos, ha sido Daniel Vico Reches, un joven de 18 años que estudia en el Río Duero de Zamora y que, a buen seguro, cuando acabe sus estudios las empresas se lo rifarán. Eso es debido a que en el sector hay mucho trabajo y cada vez menos profesionales, según reconocen desde la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Zamora (Aeza), organizadora de la fase provincial del concurso.

La asociación, integrada en la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (Fenie), subraya que los estudios de electricidad que se ofertan tanto en Zamora como en Benavente actualmente son "garantía de futuro laboral".

El ganador del concurso, Daniel Vico, con su diploma acreditativo. / Cedida

En el caso del joven Daniel Vico, a la destreza ya demostrada en el concurso, le seguirá la que tenga que demostrar en noviembre, donde la instalación que deberá realizar en el certamen será aún más exigente y le llevará no uno sino al menos dos días de trabajo. Todo por ganar la competición para estudiantes de un sector, en el que el empleo está prácticamente garantizado. Esto sí es cosa de enchufes, que no de favoritismos.