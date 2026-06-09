La zamorana María Victoria Mateos, premiada por la Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2026

La Fundación Lilly ha premiado a los científicos María Victoria Mateos e Ignacio Melero en las categorías de investigación clínica e investigación preclínica, respectivamente, en un acto presidido por Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. Con estos galardones se reconocen las trayectorias de excelencia de aquellos investigadores que contribuyen de forma significativa al desarrollo de la biomedicina y las ciencias de la salud en España, y mantienen una actividad de reconocido nivel científico.

El Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Clínica 2026 fue concedido a la doctora María Victoria Mateos, jefa de Unidad en el Servicio de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, profesora titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca y presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), por sus investigaciones en el área del mieloma múltiple y sus enfermedades asociadas, así como por el desarrollo de nuevos medicamentos.

Los premiados con responsables de la Fundación Lilly Investigación Biomédica. / Cedida

El doctor Ignacio Melero, catedrático de Inmunología de la Universidad de Navarra y codirector de Inmunología e Inmunoterapia en el Cima y la Clínica Universidad de Navarra, recibió el Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica 2026 por sus contribuciones al desarrollo de la inmunoterapia del cáncer, desde la investigación básica hasta su traslación clínica, con un impacto directo en la práctica médica, así como en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

Valoración

«Estos premios celebran la ciencia española y a quienes hacen posibles investigaciones de alto nivel, a pesar de las dificultades, con rigor, dedicación y sacrificio. Lo hacemos convencidos de que la ciencia y sus aplicaciones constituyen uno de los pilares fundamentales del progreso de las naciones», destacó Julio Gay-Ger, presidente de la Fundación Lilly. Por su parte, el director de la Fundación Lilly y secretario del jurado de los Premios, José Antonio Sacristán, subrayó la evolución de estos Premios, buque insignia de la Fundación Lilly que este año celebra su XXV aniversario. «Estos galardones demuestran que los centros de investigación de las diferentes regiones de España están haciendo buena ciencia», señaló haciendo referencia no solo a los galardonados de este año, sino también a la tendencia observada en los últimos años.

Fundación Lilly: Ciencia, Medicina y Humanismo

La Fundación Lilly, que este año celebra su 25 aniversario, tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sanidad española en beneficio de la salud de los ciudadanos; impulsar la ciencia y la investigación, así como la promoción de la cultura y la divulgación científica entre la sociedad; favorecer el desarrollo de la medicina a través de la generación del conocimiento biomédico, su difusión, la formación de los profesionales y la educación médica; y fomentar los valores fundamentales del humanismo en el ámbito de la sanidad.