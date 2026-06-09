Zamora saca el arte a la calle con demostraciones de alfarería, costura y escultura

La Asociación de Artesanía y Arte de Zamora organiza una jornada abierta de demostraciones y talleres de alfarería, costura y escultura en la Plaza Zorrilla, en plena calle Santa Clara, frente al Casino Café Zamora, el sábado 13 de junio.

El colectivo, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, llevará a cabo “El taller a la calle”, una actividad pensada para acercar los procesos artesanos al espacio público y hacer visible un trabajo que habitualmente permanece oculto en los talleres.

Cartel de la iniciativa. / Cedida

La jornada, coincidiendo con el ambiente del Z! Live, en la ciudad reunirá a distintos oficios artesanos en un formato cercano, demostrativo y participativo. Quienes se acerquen podrán aprender a coser con LuPa hecho a mano, ver a Alfar Arenas transformar el barro en piezas de cerámica y asistir al nacimiento de una escultura del Tafarrón de la mano de Arte Feudo.

Para la asociación, este primer evento pretende "ser una carta de presentación abierta a la ciudadanía: una invitación a mirar, preguntar, participar y crear comunidad en torno al arte y la artesanía de Zamora”, explican.