Ocio
Zamora saca el arte a la calle con demostraciones de alfarería, costura y escultura
Un grupo de artesanos compartirán con el público su trabajo en el corazón de la plaza de Zorrilla
La Asociación de Artesanía y Arte de Zamora organiza una jornada abierta de demostraciones y talleres de alfarería, costura y escultura en la Plaza Zorrilla, en plena calle Santa Clara, frente al Casino Café Zamora, el sábado 13 de junio.
El colectivo, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, llevará a cabo “El taller a la calle”, una actividad pensada para acercar los procesos artesanos al espacio público y hacer visible un trabajo que habitualmente permanece oculto en los talleres.
La jornada, coincidiendo con el ambiente del Z! Live, en la ciudad reunirá a distintos oficios artesanos en un formato cercano, demostrativo y participativo. Quienes se acerquen podrán aprender a coser con LuPa hecho a mano, ver a Alfar Arenas transformar el barro en piezas de cerámica y asistir al nacimiento de una escultura del Tafarrón de la mano de Arte Feudo.
Para la asociación, este primer evento pretende "ser una carta de presentación abierta a la ciudadanía: una invitación a mirar, preguntar, participar y crear comunidad en torno al arte y la artesanía de Zamora”, explican.
- Alimerka dona el primer bonito rulado de Avilés, el 'campanu' del mar, a Casa Betania de Zamora
- Los militares advierten: 'No somos árboles para repoblar Zamora, Monte la Reina tendrá éxito si logra ser un destino atractivo
- Condenado a dos años y medio de cárcel el dueño de los perros que devoraron a Arancha en Roales (Zamora)
- La iglesia románica más pequeña y singular de Zamora requiere una rehabilitación urgente, que ya impulsa ZamorArte
- Arturo Santos Iglesias, policía municipal de Zamora, nombrado en el Congreso de los Diputados 'Embajador para la paz' y 'Doctor honoris causa en derechos humanos
- La mayor intervención en el bosque de Valorio de Zamora en medio siglo retira entre 3.000 y 4.500 árboles enfermos o problemáticos, compensados con especies autóctonas
- Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza
- Estos son los 22 candidatos para once puestos en la Cámara de Comercio de Zamora