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Zamora saca el arte a la calle con demostraciones de alfarería, costura y escultura

Un grupo de artesanos compartirán con el público su trabajo en el corazón de la plaza de Zorrilla

Público en una actividad de artesanía.

Público en una actividad de artesanía. / Archivo

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Asociación de Artesanía y Arte de Zamora organiza una jornada abierta de demostraciones y talleres de alfarería, costura y escultura en la Plaza Zorrilla, en plena calle Santa Clara, frente al Casino Café Zamora, el sábado 13 de junio.

El colectivo, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, llevará a cabo  “El taller a la calle”, una actividad pensada para acercar los procesos artesanos al espacio público y hacer visible un trabajo que habitualmente permanece oculto en los talleres.

cartel de la iniciativa

Cartel de la iniciativa. / Cedida

La jornada,  coincidiendo con el ambiente del Z! Live,  en la ciudad reunirá a distintos oficios artesanos en un formato cercano, demostrativo y participativo. Quienes se acerquen podrán aprender a coser con LuPa hecho a mano, ver a Alfar Arenas transformar el barro en piezas de cerámica y asistir al nacimiento de una escultura del Tafarrón de la mano de Arte Feudo.

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Para la asociación, este primer evento pretende "ser una carta de presentación abierta a la ciudadanía: una invitación a mirar, preguntar, participar y crear comunidad en torno al arte y la artesanía de Zamora”, explican.

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