El Yacente de Zamora participa en la visita del papa León XIV

La Penitente Hermandad de Jesús Yacente ha participado en la eucaristía de celebración del Corpus Christi, celebrada por el papa León XIV el pasado domingo 7 de junio en la plaza de Cibeles de Madrid.

Un grupo de 45 personas, entre hermanos, familiares y amigos, partió desde Zamora en autobús en la madrugada del domingo, para poder asistir a la multitudinaria eucaristía, celebrada por el papa León XIV.

Los zamoranos en su ubicación. / Cedida

La jornada, finalizó con una comida de hermandad realizada en las instalaciones de la Casa de Zamora en Madrid, donde todos los asistentes disfrutaron de un agradable descanso, antes de retomar el viaje de vuelta a Zamora.

Un fin de semana vivido como una auténtica experiencia, marcada por la emoción de compartir la fe en un multitudinario acto, señalan.