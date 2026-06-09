Victoria Pelayo profundiza en la historia de una niña víctima de abusos en su nueva novela "La ciudad dulce"

Una ciudad en los años 70, donde una fábrica de dulces impregnaba todo supone el marco donde se desarrolla la historia de “La ciudad dulce” de Victoria Pelayo Rapado, que presenta su novela en la librería Mil Hojas el miércoles 10 a las 19.00 horas acompañada de una amiga de la infancia Marisa Martín Calvo.

La autora la gestó tras “un parón de más de 20 años sin escribir y volví escribiendo cuentos”. Uno de ellos “La Elegida” fue el germen de una trama más larga donde “a la protagonista de la historia de algo terrible que le pasó en su infancia, sufrió abusos y ella decidió no contarlo".

La zamorana ha optado formalmente por una estructura en la que "cada personaje que había compartido con ella eso tan terrible, contara lo que sabía”, explica.

Cartel de la presentación de libro. / Cedida

A lo largo de la novela siete personajes, en otros tantos capítulos independientes, cuentan su versión de los hechos. “La mayoría de los relatos están narrados en primera persona. Solo hay uno que no quería narrarlo de primera persona porque me iba a incomodar mucho y no quería ponerme en la piel de ese personaje” confiesa la autora.

El marco de la historia, aunque guarda semejanza con Zamora, es “totalmente ficción”.

“Cuando estaba escribiendo la historia, estaba hablando de una ciudad donde había una fábrica que hacía que la ciudad oliera a caramelo, a natillas, a chocolate... estaba hablando de mi ciudad sin darme cuenta” pero “es ficción”, ahonda.

Respecto a los personajes que aparecen en el texto, la escritora atestigua que “en los personajes aprovecho muchas cosas de mí misma”.

Trayectoria

Victoria Pelayo Rapado reside desde hace años en Cáceres. Ganó el premio de novela corta Ciudad de La Laguna, de Tenerife en el año 1986, con “Una amistad corriente”.

Su segunda novela, “Los días mágicos”, fue finalista en el certamen de novela corta Casino de Mieres en el año 1988.

Sus relatos han sido publicados en diversas revistas como EÑE, Triada Ultramarina Literaria, Ariadna y Norbania y en numerosas antologías.

Además, en marzo de 2012 vio la luz “El roce”, libro de cuentos en el que un roce o desencuentro sirve de nexo a las siete historias, la primera de ellas, que da título al libro, es un relato extenso de casi sesenta páginas. En 2018 publicó “Malos días”, finalista del Premio Setenil en 2019, “Lo justo” , “Orden” y “Reversibles”.

Con "La ciudad dulce” resultó ganadora del VII Certamen de Poesía y Novela Avant Ciudad de Ceuta.