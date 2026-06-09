Víctor de Aldama regala una taza del Zamora CF a Iker Jiménez en Horizonte: "Tienen una afición mágica"

Que Víctor de Aldama es un auténtico enamorado del Zamora CF no es nuevo. Y que en la ciudad del Duero se siente como pez en el agua sin reproches -e incluso halagos- por su presente judicial también es un hecho. Esos dos factores sumados a los seis años que se mantuvo como presidente del club rojiblanco son los que llevan al empresario a hablar de los colores del Zamora CF cada vez que tiene ocasión.

La última, durante el programa de Horizonte de este lunes por la noche, cuando Aldama ha regalado al Iker Jiménez una taza del club en vísperas del choque contra el Sabadell en su lucha por el ascenso a Segunda División.

Taza del Zamora CF que Aldama ha regalado a Iker Jiménez / ZCF Store

"¿Sigues vinculado al Zamora CF?", le pregunta Iker Jiménez para cerrar -y aligerar- una ardua entrevista sobre corrupción: "Sigo vinculado de corazón y sentimiento", confirmó el empresario, que aprovechó la ocasión para recordar la remontada rojiblanca contra el Villarreal que le permite a su club del alma llegar vivo al último eslabón de la cadena por el ascenso a Segunda.

La conexión con la afición

"Mágica". Así ha definido Aldama la conexión entre la afición del Ruta de la Plata con su equipo: "Yo esto no lo había vivido nunca y mira que soy futbolero", le contaba a Iker Jiménez, que habrá que ver si estrena públicamente la taza zamorana.

Sara Fernández

La venta del Zamora CF

"Me arrepiento todos los días de haber vendido el Zamora CF". Esa fue la frase que Víctor de Aldama pronunció en uno de sus regresos al Ruta de la Plata, en concreto en diciembre de 2025, cuando acudió al estadio para ver a su exequipo frente al Madrid Castilla. Hasta el estadio zamorano acude cada vez que tiene ocasión porque allí dice sentirse "como en casa".

Aldama, en el palco del Zamora CF junto a autoridades locales el pasado domingo en el partido de vuelta contra el Villarreal / José Luis Fernández

El empresario estuvo seis años como presidente del club del Duero, de 2018 a 2024, un tiempo en el que la entidad creció en todos los ámbitos: Aldama desembarcó con la primera plantilla en Tercera División, con una deuda que en su momento se veía insuperable cercana a los 350.000 euros, y lo vendió con el equipo recién ascendido a Primera RFEF tras un memorable play-off que tuvo su culmen en San Sebastián de los Reyes. Ese legado es el que algunos no olvidan de Aldama con independencia del proceso judicial en el que se encuentra inmerso.

Hay incluso quienes le animan desde Zamora a "seguir tirando de la manta", tal y como ocurrió el domingo cuando fue "asaltado" por un aficionado mientras conducía para acceder al Ruta de la Plata. Un dato extra: el que iba de copiloto era David Movilla.

Fue en ese momento, en junio de 2024, cuando tuvo que tomar la decisión de traspasar el Zamora CF, no por gusto propio sino por la situación judicial personal que atravesaba y que estaba salpicando el club al tener las cuentas bloqueadas. En ese momento apareció el actual gestor, el Grupo Páez, con el que negoció la venta con el reto de que el club pudiera seguir adelante. Y así ha sido.