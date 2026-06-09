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La plaza de la Marina de Zamora se convierte en un aula de seguridad para escolares

Casi dos centenares de niños y jóvenes participan en la I Jornada de Seguridad y Primeros Auxilios Juntos salvamos vidas

Un grupo aprende a realizar una RCP.

Un grupo aprende a realizar una RCP. / Alba Prieto / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

“Los primeros diez minutos de una parada cardiorrespiratoria son muy importantes y hay que saber actuar en esos momentos para que posteriormente la persona tenga posibilidades de salir adelante” explicó la presidenta de la asociación RCP en el colegio, Asunción Jorge, con motivo de la I Jornada de Seguridad y Primeros Auxilios Juntos salvamos vidas, celebrada en la plaza de la Marina de Zamora.

Casi dos centenares de alumnos de los últimos cursos Primaria de los colegios San José de Calasanz, Santísima Trinidad, Riomanzanas, Obispo Nieto, y de 1º de la ESO de Nuestra Señora del Rocío se fueron sucediendo por los distintos espacios formativos instalados, donde conocieron de primera mano cómo actúan los diferentes servicios de seguridad y emergencias, los recursos materiales y humanos de los que disponen y la importancia de la prevención y de una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de riesgo.

Zamora. I Jornada de Seguridad y Primeros Auxilios &quot;Juntos salvamos vidas&quot;

Alumnos en la zona habilitada por la DGT. / Alba Prieto / LZA

Los asistentes pasaron por los cenadores habitados por la Dirección General de Tráfico, los Bomberos de Zamora, Policía Municipal de Zamora, la Guardia Civil o la Policía Nacional iban desarrollando distintos talleres.

Así en el espacio de la DGT los asistentes se ponían unas gafas que les hacían experimentar las mismas sensaciones visuales que tiene una persona que está bajo los efectos del consumido alcohol o de las drogas al tiempo que tenían que caminar entre una hilera de conos. En el ámbito habitado para la Benemérita efectuaba un taller de defensa personal o les explicaba el funcionamiento de los drones, los bomberos les familiarizaban con su equipamiento, mientras que en el espacio de la asociación RCP en el colegio les explicaban cómo realizar la maniobra de RCP y cómo actuar ante un atragantamiento.  

Zamora. I Jornada de Seguridad y Primeros Auxilios &quot;Juntos salvamos vidas&quot;

Agentes de la Guardia Civil explican el funcionamiento de los drones. / Alba Prieto / LZA

“En estas edades los chicos son como esponjas, están en una edad estupenda, y se involucran mucho” comentó Asunción Jorge, que certificaba que una de las preguntas más frecuentes era dónde hacer la maniobra y el ritmo que tienen que llevar, para lo que “les enseñamos un truquito, hay diferentes canciones, una de ellas es la Macarena, que conocen el ritmo perfectamente”, explicaba mientras que una de sus compañeras comenzaba a explicar como realizar la técnica que puede salvar vidas ante la atenta mirada de un nutrido grupo de escolares que no perdía detalle de sus palabras.

Zamora. I Jornada de Seguridad y Primeros Auxilios &quot;Juntos salvamos vidas&quot;

Escolares en la zona destinada a los bomberos. / Alba Prieto / LZA

"La respuesta de los alumnos ha superado todas nuestras expectativas. Han mostrado una enorme implicación, interés y entusiasmo durante toda la jornada, demostrando que la formación en seguridad, prevención y primeros auxilios despierta un gran interés entre los más jóvenes".

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La jornada concluyó con una actividad final especialmente diseñada para implicar a los alumnos y poner el broche de oro a una experiencia educativa diferente y dinámica que ayuda a preparar a los ciudadanos del mañana ante cualquier imprevisto.

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