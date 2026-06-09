Hacia un nuevo casco viejo de Zamora: detalles de plazos, equipo y proceso de participación para el revivir de la zona histórica de la ciudad

Los plazos para renovar el anquilosado Plan Especial del Conjunto Histórico de Zamora acaban de iniciar la cuenta atrás. La Plataforma de Contratación del Sector Público ya ha publicado el anuncio de licitación para redactar el nuevo plan. Lo ha hecho sin que haya pasado una semana desde que el equipo de Gobierno municipal, con el alcalde Francisco Guarido a la cabeza, anunciase la decisión del Ayuntamiento de dar una vuelta de tuerca a la actual planificación urbanística de la zona noble de la ciudad.

El plan actual data de hace 26 años y eso no solo ha hecho que se haya quedado obsoleto y no se haya adaptado a la nueva normativa autonómica en la materia, sino que además su aplicación complica en exceso la tramitación burocrática de las actuaciones urbanísticas de tipo residencial o los trámites necesarios para la apertura de nuevos negocios en la zona. Actualmente, todo debe pasar por la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y eso implica retrasos en muchos casos de hasta dos años antes de obtener el visto bueno y que esa intervención pueda llevarse a cabo.

Restos de un inmueble en el casco antiguo. / Víctor Garrido

Consciente del problema, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora ha tomado cartas en el asunto y, tras consultar previamente con distintos profesionales de la ciudad como arquitectos y aparejadores, expertos y funcionarios conocedores del atasco burocrático que supone ese plan especial, ha dado el paso definitivo para modificarlo. Se trata de elaborar una nueva planificación adaptada a los tiempos actuales, a las nuevas exigencias de otras administraciones y a las demandas de la ciudadanía y de los que diseñan y ejecutan obras de construcción o remodelación en esa zona histórica de la ciudad.

Las normas actuales son "muy rígidas y, en lugar de proteger, lo que están haciendo es poner muy difícil la rehabilitación, la construcción de vivienda y mantener el casco histórico vivo", admite la edil del área, Ana Belén González.

Plazos

Por ello, el Consistorio ha sacado a licitación la asistencia técnica para redactar la nueva planificación por un importe total de 242.000 euros. Las empresas especializadas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 22 de junio para presentar sus propuestas. Luego, comenzará a funcionar la maquinaria administrativa y la mesa de contratación se reunirá los días 24 de junio y 1 y 8 de julio para analizar los aspectos administrativos y las ofertas técnicas y económicas de los aspirantes a redactar el nuevo plan. El análisis de toda la documentación le permitirá adjudicar los trabajos de redacción del nuevo plan y firmar el contrato con la empresa se encargue de esa labor, algo que no está previsto que se haga antes de que finalice el verano.

Calle Ramos Carrión de Zamora. / Víctor Garrido

Una vez rubricado el contrato, la empresa tendrá un plazo de quince meses para redactar un primer borrador del nuevo plan, por lo que no se espera que ese documento esté hasta comienzos de 2028. Pese a ello, se trata únicamente de un primer paso. Los plazos totales de ese contrato ascienden a 25 meses y a ellos habrá que sumar los periodos intermedios que deben pasar para someter el documento a exposición pública o para esperar a que la Junta de Castilla y León dé su aprobación al documento, tras enviarlo a la Comisión Autonómica de Patrimonio, en Valladolid. Por todo ello, y para no trizarse en cuanto a plazos, el Ayuntamiento ha establecido en el pliego de condiciones para la redacción del plan una cláusula por la que el plazo global de consultas técnicas al adjudicatario se prolonga hasta por cuatro años, el tiempo máximo que puede demorarse la entrada en vigor del nuevo plan.

Esquina de la calle de las Infantas con la Rúa de los Notarios, con la Catedral al fondo. / Víctor Garrido

De cara a su elaboración, el equipo que contrate el Ayuntamiento para que lo redacte debe estar integrado por un director del proyecto que sea un arquitecto o un ingeniero civil que tenga acreditado una experiencia mínima de diez años en el ámbito del planeamiento urbanístico. Junto a él, el equipo redactor estará integrado también por otro arquitecto con máster en gestión del patrimonio cultural, un arqueólogo, un graduado o licenciado en Ciencias Ambientales, uno en Derecho y otro en Sociología.

Aunque el Consistorio ya ha hecho públicas algunas pautas de aspectos que se pueden mejorar en la nueva planificación de la zona histórica de la ciudad, el Ayuntamiento ha puesto especial hincapié en ampliar las consultas a la ciudadanía, más allá de las alegaciones que puedan realizarse en el periodo de exposición pública.

Fomento de la participación

Para ello, el equipo redactor del plan organizará al menos un taller participativo o mesa sectorial a la que se deberá invitar específicamente a asociaciones vecinales, entidades vinculadas al patrimonio histórico, colegios profesionales y agentes económicos del ámbito afectado. En ese encuentro se expondrán los objetivos, el alcance y los principales aspectos de la modificación, "utilizando soportes gráficos y explicaciones comprensibles para público no técnico", precisa el Ayuntamiento en el pliego de condiciones del contrato sacado a licitación.

Además, el adjudicatario deberá habilitar un canal digital de participación durante un plazo de 20 días naturales, que permita la presentación de observaciones o propuestas de forma sencilla e igualmente se le exige que elabore "un documento de síntesis en lenguaje claro distinto del documento técnico completo, que explique de forma estructurada los cambios propuestos, identifique qué afecta a propietarios, residentes y actividades económicas, incorpore esquemas, infografías o comparativas del antes y el después y que evite tecnicismos innecesarios o los defina cuando sean imprescindibles.

Plaza de Sagasta. / Víctor Garrido

Con todas las aportaciones recibidas gracias a ese esfuerzo extra para fomentar la participación ciudadana, el equipo redactor elaborará un informe "de retorno y trazabilidad" en el que se enumeren las aportaciones recibidas y se motive expresamente la incorporación en el documento o el rechazo de cada una de ellas.

Más participación y menos burocracia, como principios de un nuevo plan urbanístico del casco viejo que logre reactivarlo y mantenerlo con vida muchos años más.