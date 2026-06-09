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Más de un millar de abonos para la feria taurina de Zamora, renovados

Los clientes de Caja Rural de Zamora disfrutan de un 15% de descuento en el precio del pase conjunto

Presentación del festival taurino De San Pedro Zamora 2026

Presentación del festival taurino De San Pedro Zamora 2026 / Alba Prieto / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

Más de un millar de abonos para la feria taurina de Zamora ya han sido renovados, “más de 90%” con respecto al San Pedro anterior, según explicó el gerente de la Plaza de Toros de Zamora, José Ignacio Cascón.

El responsable del coso indicó que todos los clientes de Caja Rural de Zamora que tengan cualquier tipo de tarjeta “van a tener un 15% de descuento con respecto al precio total si compran un abono para la feria” y aseguró que “queremos crear cuantos más abonados mejor, puesto que el año pasado con respecto al anterior año, ya se doblaron”.

Cascón recordó que el sábado 27 de junio, a las 19.30 horas, habrá una corrida de toros con 6 toros de El Pilar para los maestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde “la repetición del exitoso cartel del pasado año”, mientras que el domingo 28 de junio, a las 19.30 horas, seis astados de Castillejo de Huebra para “tres matadores de toros que los tres ponen banderillas a sus toros”, como son Antonio Ferrera, Ismael Martín y El Fandi quien el jueves día 11, a partir de las 19.30 horas, en la zona de la Marina llevará a cabo “un taller de banderillas para niños y con carretones, en una jornada de cercanía con el aficionado”.

Cartel de la feria taurina.

Cartel de la feria taurina. / Cedida

Por su parte el director de comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, señaló que  “somos una entidad de origen rural, que nos sentimos muy orgullosos de lo que somos, que indudablemente dentro de nuestras raíces rurales está el mundo agropecuario, que está el mundo de la ganadería, que la ganadería de los toros es realmente importante para la sostenibilidad de muchas provincias de este país, incluida la de Zamora” y agregó que “el mundo de la tauromaquia, además de ser un arte, es importantísimo para el tejido productivo, y por lo tanto, desde el respeto que siempre hemos tenido a quienes comparten la fiesta y la tauromaquia, desde el respeto absoluto, nuestro absoluto compromiso con algo que entendemos que es importante”.

Prieto remarcó que “hemos hecho un importante esfuerzo de apoyo a la feria” y agradecemos “les agradezco el esfuerzo que ha hecho la empresa para que la feria taurina de Zamora siga estando presente en nuestras fiestas” de San Pedro y “el esfuerzo por apostar evidentemente por Caja Rural como patrocinador principal de la feria Taurina de Zamora”.

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Además aludió a “la trascendencia que tienen los festejos taurinos en la provincia de Zamora  con un número importantísimo” de citas a lo largo de la geografía provincial.

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