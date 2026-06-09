Herido un hombre de 55 años tras ser atropellado por una furgoneta en Zamora capital

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido tras ser atropellado por una furgoneta, el incidente ocurrió a las 19:07 horas en la calle Obispo Nieto, a la altura del número 27. Según los datos facilitados a los servicios de emergencia, una furgoneta había arrollado a un peatón que precisaba de asistencia sanitaria.

Tras recibir la alerta, el centro coordinador movilizó a efectivos de la Policía Local de Zamora y a los servicios sanitarios de Sacyl para prestar asistencia al herido. Una vez atendido no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones sufridas ni un posible traslado a un centro hospitalario.

Investigación de las circunstancias del accidente

La Policía Local se hizo cargo de la intervención y de la recopilación de información para esclarecer como se produjo el accidente. Las circunstancias concretas no se han concretado por el momento.

El suceso generó expectación debido a la presencia de los primeros auxilios en una de las vías del casco urbano de la capital zamorana mientras se atendía al herido y se desarrollaban el resto de actuaciones correspondientes.