Herido un hombre de 55 años tras ser atropellado por una furgoneta en Zamora capital
El accidente se produjo en la calle Obispo Nieto y movilizó a la Policía Local y a los servicios sanitarios
Un hombre de unos 55 años ha resultado herido tras ser atropellado por una furgoneta, el incidente ocurrió a las 19:07 horas en la calle Obispo Nieto, a la altura del número 27. Según los datos facilitados a los servicios de emergencia, una furgoneta había arrollado a un peatón que precisaba de asistencia sanitaria.
Tras recibir la alerta, el centro coordinador movilizó a efectivos de la Policía Local de Zamora y a los servicios sanitarios de Sacyl para prestar asistencia al herido. Una vez atendido no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones sufridas ni un posible traslado a un centro hospitalario.
Investigación de las circunstancias del accidente
La Policía Local se hizo cargo de la intervención y de la recopilación de información para esclarecer como se produjo el accidente. Las circunstancias concretas no se han concretado por el momento.
El suceso generó expectación debido a la presencia de los primeros auxilios en una de las vías del casco urbano de la capital zamorana mientras se atendía al herido y se desarrollaban el resto de actuaciones correspondientes.
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