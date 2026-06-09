Guarido, taxativo sobre la limpieza de solares en Zamora ante el peligro de incendios: "plazo improrrogable"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se ha mostrado taxativo sobre la necesidad de la limpieza de solares, entre otros motivos, por el riesgo de incendios que supone mantener en ellos vegetación y maleza.

El Consistorio ha emitido un bando firmado por el máximo responsable municipal en el que recuerda a todos los propietarios de solares y terrenos urbanos sin edificaciones del término municipal de Zamora que tienen la obligación legal de mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, conforme a la legislación urbanística vigente.

Ante el incremento del riesgo de incendios y problemas de salubridad derivados de la acumulación de vegetación y residuos, el alcalde requiere a todos los propietarios que procedan a la "limpieza inmediata" de sus parcelas, algo para los que les da un plazo "improrrogable" de 15 días naturales desde la publicación del bando.

En caso de que finalizado ese plazo, dentro de dos semanas, no lo hayan hecho, el Ayuntamiento optará por dictar órdenes de ejecución subsidiaria, pasando la factura íntegra del coste de esos trabajos a los propietarios del solar en el que actúen.

Además, se podrán imponer multas a los dueños de los solares por no haber atendido a esa obligación de limpieza y se podrán incoar para ello los correspondientes expedientes sancionadores.

El Ayuntamiento de Zamora ha advertido en ese bando que "intensificará las labores de inspección en todo el término municipal, actuando de forma sistemática".

El bando, además de emitirse en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal y las redes sociales del Ayuntamiento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, según ha anunciado el Consistorio zamorano en un comunicado.