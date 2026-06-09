Los gigantes de Capitonis y de Puebla de Sanabria se hermanarán y subirán juntos Balborraz

La asociación Capitonis Durii se hermana con los Gigantes de Puebla de Sanabria, los más antiguos de la provincia de Zamora, llevará a cabo la tradicional "SubidaZA" a Balborraz y el estreno de la obra de títeres "Las murallas de cartón" dentro de las Ferias y Fiestas de San Pedro.

En el marco de la presentación de las actividades patronales, la concejala de Juventud, Sara de la Higuera, acompañada por representantes de la asociación Capitonis Durii y el historiador Eduardo Cabrero, ha desgranado una de las propuestas más mágicas y esperadas del programa festivo. Una programación que, en palabras de la concejala, destaca por conectar a niños y jóvenes con las raíces locales y el histórico Cerco de Zamora de una manera divertida y única.

Según explicaba desde el presidente de Capitonis, Luis Fernando García, el plato fuerte de la participación del colectivo este año será el hermanamiento con los Gigantes de Puebla de Sanabria. Estas figuras, que datan de 1848 y son las más antiguas de la provincia de Zamora, se desplazarán a la capital con seis de sus miembros, incluyendo a su pareja más longeva: la Negra y el Chino.

La agrupación zamorana ha destacado que este encuentro supondrá un hito en la historia de la ciudad. El momento cumbre tendrá lugar la noche del sábado 27 de junio, a las 21.00 horas, con la tradicional SubidaZA a la cuesta de Balborraz, donde los gigantes del Cerco de Zamora y los de Puebla de Sanabria ascenderán arropados por un espectáculo especial de luz y sonido. Asimismo, el domingo 28 de junio los gigantes sanabreses realizarán un desfile exclusivo por las calles de Zamora, ofreciendo a los vecinos la oportunidad de disfrutar de su particular tradición de bailar con las "manos sueltas".

Cartel con las actividades previstas. / Cedida

El Cerco en títeres

Como gran novedad del programa de actividades para esta edición, el viernes 26 de junio a las 20.30 horas se estrenará en el escenario de San Pedrito la obra de títeres "Las murallas de cartón".

El montaje cuenta con el asesoramiento y guion del joven historiador zamorano Eduardo Cabrero, quien ha adaptado el relato del Cerco de Zamora para el público infantil. Cabrero ha subrayado el valor de recuperar los teatros de títeres y marionetas en el contexto de las fiestas, recordando que este formato era el acontecimiento principal y el más esperado por los niños en las ferias de la época medieval.

Trayectoria

Con más de 20 años de trayectoria participando de forma incansable en las fiestas de San Pedro, Capitonis Durii y el Ayuntamiento de Zamora invitan a toda la ciudadanía, y en especial a los más pequeños, a sumarse a este evento diseñado para mantener la tradición de los gigantes y cabezudos.