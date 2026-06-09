Financiación, liderazgo y cooperación empresarial, el rumbo del éxito para el desarrollo de la provincia de Zamora

La financiación, la innovación, el liderazgo y la cooperación empresarial han protagonizado una jornada que ha congregado a representantes públicos, entidades financieras y profesionales de ambos lados de la frontera, con especial representación del empresariado zamorano.

Esos cuatro pilares se han constatado en ese Encuentro Empresarial de la Provincia de Zamora que se ha desarrollado en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión como claves para el éxito empresarial. El encuentro, promovido por el área de Fondos Europeos de la Institución provincial zamorana, ha congregado a empresarios, autónomos, emprendedores, entidades financieras, expertos y representantes institucionales, con el objetivo de fortalecer el tejido productivo provincial y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico.

La jornada ha analizado algunos de los principales retos que afronta el tejido empresarial, como el acceso a la financiación, la captación de inversiones, la innovación, la transformación digital o la mejora de la competitividad.

La apertura institucional ha contado con la participación de la Diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad de la Diputación de Zamora, Amaranta Ratón; la jefa de servicio de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad, Ana Isabel Sánchez; la presidenta de la Cámara Municipal (alcaldesa) de Braganza, Isabel Ferreira; y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

Participantes en el II Encuentro Empresarial de la Diputación de Zamora. / Víctor Garrido

El representante de la cooperativa de crédito zamorana ha subrayado que la innovación y la digitalización son cada vez son más necesarias e incluso "imprescindibles, desde el punto de vista particular y desde el punto de vista empresarial", motivo por el que Caja Rural apoya iniciativas vinculadas a esos aspectos. Cipriano García ha recordado, además, que la entidad que dirige está abierta a cualquier propuesta empresarial que se le haga de cara a "poder darle una continuidad financiera".

La oportunidad de la Silver Economy

Por su parte, la alcaldesa de Braganza ha subrayado las semejanzas existentes entre el territorio de Braganza y el de la provincia de Zamora en cuanto a características de la población y el "desafío demográfico al que nos enfrentamos", cuestión que hay que encarar también como "una oportunidad económica" empresarial para la juventud. Del mismo modo, ha destacado la cooperación entre empresas y asociaciones de ambos lados de la frontera, en temas como la Silver Economy y en proyectos como el parque de ciencia y tecnología Brigantia Ecopark promovido en su ciudad.

En la jornada han intervenido representantes de la consultora KPMG, que han desgranado las distintas posibilidades de financiación que existen para proyectos vinculados a la Silver Economy, "un nuevo modelo de negocio derivado del cambio de patrón de consumo", ha explicado el representante de KPMG.

Los asistentes han podido conocer de primera mano información sobre ayudas, subvenciones, fondos europeos y mecanismos de financiación destinados a favorecer la creación, consolidación y expansión de iniciativas empresariales.

II Encuentro Empresarial de la Diputación de Zamora. / Víctor Garrido

El encuentro ha contado además con la participación del divulgador, escritor y conferenciante Emilio del Río, que ha ofrecido una ponencia centrada en el liderazgo, la gestión de equipos y la toma de decisiones, trasladando enseñanzas del mundo clásico al ámbito empresarial contemporáneo con matices humorísticos.

Participación portuguesa

También ha contado con una breve intervención de Jorge Humberto, director ejecutivo de Brigantia EcoPark, que ha compartido ejemplos de las buenas prácticas empresariales que se ejercen en el país luso y su visión sobre los desafíos y oportunidades que afrontan actualmente las organizaciones, aportando experiencias y reflexiones orientadas a fomentar la innovación, el crecimiento y la adaptación a los nuevos escenarios económicos.

La jornada ha concluido con la intervención por parte de la Diputación de Zamora de Ana Isabel Sánchez, que ha realizado un repaso a las principales líneas de apoyo, ayudas y oportunidades de financiación que la institución provincial pone a disposición de emprendedores, autónomos y empresas.

A lo largo de la jornada se han presentado experiencias de éxito, proyectos innovadores y modelos de colaboración capaces de atraer inversión, generar talento y favorecer el desarrollo empresarial en el territorio. El programa ha concluido con espacios de networking que han permitido a los participantes intercambiar experiencias, establecer contactos profesionales y explorar futuras vías de colaboración.