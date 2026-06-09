¿Por qué las fiestas de Zamora rinden honor a San Pedro si no es el patrón de la ciudad?

Las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 están a la vuelta de la esquina. Poco a poco, toma forma el programa de actividades con las tradicionales ferias, carteles taurinos, conciertos y actividades en la calle para todos los públicos, sin olvidar a las peñas.

Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez por qué las fiestas patronales son en honor a San Pedro si el santo de las llaves no es patrón de Zamora? La clave está en que se trata de uno de los santos más importantes del cristianismo y con una fuerte vinculación con la ciudad. Es considerado el primer papa de la Iglesia y una figura clave en la tradición cristiana, por eso en muchas ciudades -como en Zamora- su festividad el 29 de junio se adoptó como referencia para las celebraciones importantes.

Además, la fecha coincide con el inicio del verano, la llegada del buen tiempo y el final de las tareas agrícolas importantes, lo que facilitaba que la gente pudiera reunirse y celebrar.

Con el paso de los años, estas celebraciones religiosas fueron evolucionando hasta convertirse en las actuales fiestas de San Pedro, que combinan tradición, cultura y ocio, manteniendo el nombre del santo como símbolo. Además, la iglesia principal donde se venera a San Ildefonso, el verdadero patrón de la ciudad, también está dedicada a San Pedro, lo que ayudó a reforzar esa asociación.

Preparativos en Zamora de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026. Plaza Mayor. / A. O.

Los patrones de Zamora: ¿La Concha, San Atilano o San Ildefonso?

Si le preguntas a un zamorano que quién es su patrón, puede que te encuentres tres nombres diferentes en sus respuestas: San Ildefonso, San Atilano o la Virgen de la Concha. Y parte de razón tendrían todos. Sin embargo, cada figura posee una gran relevancia histórica y religiosa, contando con sus propias celebraciones, fechas destacadas y devoción en la ciudad.

San Ildefonso es el patrón oficial de la ciudad. Su festividad es el 23 de enero. Fue arzobispo de Toledo en el siglo VII, uno de los Padres de la Iglesia y figura clave de la época visigoda. Sus restos descansan en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso, el segundo templo más importante de Zamora después de la Catedral.

San Atilano también es patrón, pero de la Diócesis de Zamora. Su festividad tiene lugar el 5 de octubre. Fue el primer obispo histórico de nuestra diócesis.

Por su parte, la Virgen de la Concha, muy popular en Zamora, es patrona del Ayuntamiento de la capital. Su festividad principal se celebra el 8 de septiembre. Es una advocación mariana profundamente arraigada.

La manta zamorana y el burro protagonizan el cartel de San Pedro 2026. / José Luis Fernández

Datos curiosos sobre San Pedro