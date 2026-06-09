Construct3, el programa en el que se "licencian" jóvenes zamoranos entusiastas del videojuego

El Ayuntamiento de Zamora, a través de la Concejalía de Juventud, ha reforzado su compromiso con la formación digital, la innovación educativa y el impulso del talento joven con su participación en el CYL Games Show 2026, celebrado este fin de semana en el recinto ferial de Ifeza.

La concejala de Juventud, Sara de la Higuera, ha participado activamente en el evento, donde ha hecho entrega de diplomas y premios a los jóvenes participantes del Curso de Programación de Videojuegos con Construct3, una iniciativa municipal orientada a acercar la tecnología, la creatividad y la programación al público más joven, según ha informado el Ayuntamiento este martes en un comunicado.

Durante el acto, la concejala ha destacado el esfuerzo, la implicación y la creatividad del alumnado, subrayando la importancia de seguir impulsando espacios de aprendizaje vinculados a las competencias digitales y al pensamiento computacional desde edades tempranas.

El curso de Construct3 forma parte de la estrategia de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora para fomentar las competencias STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), impulsar el talento local y facilitar el acceso de los jóvenes a nuevas oportunidades formativas y profesionales en el ámbito tecnológico.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con entidades del sector del videojuego, permite a los participantes iniciarse en el diseño y desarrollo de videojuegos mediante herramientas accesibles, fomentando el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas.

El CYL Games Show 2026 se ha consolidado como uno de los principales eventos de ocio digital, innovación tecnológica y cultura del videojuego en Castilla y León, reuniendo a miles de asistentes durante los días 6 y 7 de junio en Zamora.

La edición de este año ha contado con la participación de más de 70 estudios nacionales e internacionales, entre ellos 16 equipos de Castilla y León, así como desarrolladores, inversores, publishers y profesionales del sector. Este volumen de participación consolida el evento como un espacio estratégico para la generación de oportunidades de negocio, la colaboración y la proyección internacional del sector.