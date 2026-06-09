La clausura del curso académico de la Escuela de Folklore de Zamora exhibirá la riqueza del patrimonio musical tradicional de la provincia con entrada libre
El recital tendrá lugar el jueves 11 en el Teatro Ramos Carrión
Alumnos y profesores de la Escuela de Folklore de Zamora mostrarán al público el trabajo desarrollado durante el curso en una cita dedicada a la música tradicional zamorana.
Este acto de clausura tendrá lugar en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el próximo jueves 11 de junio a las 20.30 horas.
La entrada será libre y gratuita hasta llenar aforo.
Concierto
El concierto reunirá sobre el escenario a alumnos y profesores de la escuela, quienes ofrecerán una muestra del trabajo realizado a lo largo del presente curso académico.
El público podrá conocer de primera mano las habilidades interpretativas adquiridas por el alumnado y el proceso formativo desarrollado durante el año.
En esta actuación participarán estudiantes de todos los niveles y especialidades instrumentales que se imparten en el centro, entre ellas dulzaina, flauta y tamboril, gaita de fole,percusiones Acompañantes, Pandereta y Pandero Cuadrado.
El repertorio permitirá apreciar la riqueza y diversidad del patrimonio musical tradicional de la provincia, así como el compromiso de las nuevas generaciones con su conservación y transmisión.
Consorio
La Escuela de Folklore de Zamora, gestionada directamente por el Consorcio de Fomento Musical de Zamora , entidad amparada por la Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora, se ha consolidado como una institución de referencia en el ámbito de la enseñanza y preservación de la música tradicional. Su labor cuenta con una excelente valoración por parte de la comunidad local, investigadores y especialistas, que la consideran un espacio fundamental para el aprendizaje intergeneracional y la salvaguarda del patrimonio etnográfico zamorano.
Creada con el objetivo de rescatar, conservar y difundir las manifestaciones musicales tradicionales de la provincia, la escuela ofrece un modelo de enseñanza flexible y estructurado, habitualmente organizado en cuatro cursos progresivos. Esta metodología facilita el acceso tanto a personas aficionadas de cualquier edad como a niños y jóvenes que se acercan por primera vez a la cultura popular.
En la provincia
La actividad del Consorcio de Fomento Musical trasciende además el ámbito de la capital zamorana. Gracias a la colaboración con ayuntamientos y colectivos locales, coordina una amplia red de escuelas comarcales de folklore en localidades como Benavente, Puebla de Sanabria, Tábara,Toro y Alfoz, Fermoselle, Bermillo de Sayago, Fuentesaúco y Trabazos Aliste.
Esta estructura constituye una de las redes de transmisión intergeneracional del folklore más extensas y vertebradas de Castilla y León, contribuyendo decisivamente a la conservación y difusión de las tradiciones musicales de la provincia.
El concierto de fin de curso representa una oportunidad única para disfrutar del talento de los alumnos y reconocer la importante labor educativa y cultural que desarrolla la Escuela de Folklore de Zamora en favor del patrimonio tradicional zamorano.
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