La clausura del curso académico de la Escuela de Folklore de Zamora exhibirá la riqueza del patrimonio musical tradicional de la provincia con entrada libre

Alumnos y profesores de la Escuela de Folklore de Zamora mostrarán al público el trabajo desarrollado durante el curso en una cita dedicada a la música tradicional zamorana.

Este acto de clausura tendrá lugar en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el próximo jueves 11 de junio a las 20.30 horas.

La entrada será libre y gratuita hasta llenar aforo.

Concierto

El concierto reunirá sobre el escenario a alumnos y profesores de la escuela, quienes ofrecerán una muestra del trabajo realizado a lo largo del presente curso académico.

El público podrá conocer de primera mano las habilidades interpretativas adquiridas por el alumnado y el proceso formativo desarrollado durante el año.

En esta actuación participarán estudiantes de todos los niveles y especialidades instrumentales que se imparten en el centro, entre ellas dulzaina, flauta y tamboril, gaita de fole,percusiones Acompañantes, Pandereta y Pandero Cuadrado.

El repertorio permitirá apreciar la riqueza y diversidad del patrimonio musical tradicional de la provincia, así como el compromiso de las nuevas generaciones con su conservación y transmisión.

Consorio

La Escuela de Folklore de Zamora, gestionada directamente por el Consorcio de Fomento Musical de Zamora , entidad amparada por la Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora, se ha consolidado como una institución de referencia en el ámbito de la enseñanza y preservación de la música tradicional. Su labor cuenta con una excelente valoración por parte de la comunidad local, investigadores y especialistas, que la consideran un espacio fundamental para el aprendizaje intergeneracional y la salvaguarda del patrimonio etnográfico zamorano.

Creada con el objetivo de rescatar, conservar y difundir las manifestaciones musicales tradicionales de la provincia, la escuela ofrece un modelo de enseñanza flexible y estructurado, habitualmente organizado en cuatro cursos progresivos. Esta metodología facilita el acceso tanto a personas aficionadas de cualquier edad como a niños y jóvenes que se acercan por primera vez a la cultura popular.

En la provincia

La actividad del Consorcio de Fomento Musical trasciende además el ámbito de la capital zamorana. Gracias a la colaboración con ayuntamientos y colectivos locales, coordina una amplia red de escuelas comarcales de folklore en localidades como Benavente, Puebla de Sanabria, Tábara,Toro y Alfoz, Fermoselle, Bermillo de Sayago, Fuentesaúco y Trabazos Aliste.

Esta estructura constituye una de las redes de transmisión intergeneracional del folklore más extensas y vertebradas de Castilla y León, contribuyendo decisivamente a la conservación y difusión de las tradiciones musicales de la provincia.

El concierto de fin de curso representa una oportunidad única para disfrutar del talento de los alumnos y reconocer la importante labor educativa y cultural que desarrolla la Escuela de Folklore de Zamora en favor del patrimonio tradicional zamorano.