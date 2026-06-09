Charla motivacional para emprendedores zamoranos: "Lo de querer es poder es una memez absoluta"

"Una memez absoluta". Así de categórico se ha mostrado sobre la frase hecha del "querer es poder" el divulgador y comunicador, a la par que filólogo y defensor de las humanidades clásicas, Emilio del Río Sanz.

Él ha sido el encargado de impartir este martes una charla motivacional en el marco de un encuentro empresarial promovido por el área de Fondos Europeos de la Diputación de Zamora. Ese catedrático, que compagina su trabajo como director general de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento de Madrid, con la impartición de conferencias y otras actividades, ha ofrecido algunas claves que pueden ayudar a los emprendedores y empresarios zamoranos a la hora de dirigir sus negocios.

Encuentro Empresarial organizado por la Diputación de Zamora. / Víctor Garrido

Del Río Sanz ha intentado con su ponencia en el encuentro celebrado en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión animar a los asistentes, de cara a avanzar en su proyecto empresarial, y lo ha hecho recurriendo, en primer lugar, a los clásicos porque aunque ahora "algunos piensen que han inventado la pólvora", entre ellos hay "mucho vendedor de humo" y muchos consejos los ofrecieron ya los clásicos.

Ellos ya decían que "ningún viento es favorable a aquel que no sabe a dónde van", por lo que una de las claves para el éxito empresarial está en tener claros los objetivos y la respuesta a preguntas como "¿qué es lo que quiero hacer?, ¿qué empresa quiero montar? o ¿cuáles son los objetivos en mi empresa?", ha argumentado, en declaraciones a los periodistas minutos antes de su intervención en el acto.

Constancia

Al descalificar la frase de querer es poder, ha explicado que la considera una memez porque solo por desearlas no se consiguen las cosas y también se necesita "trabajar todos los días" y tener disciplina y perseverancia. De nuevo, en ese consejo ha aludido a los clásicos que decían "ni un día sin una línea".

Otro aspecto importante es el del liderazgo y sobre él Emilio del Río ha asegurado que para ejercerlo "hay que cohesionar y hay que comunicar, somos lo que comunicamos". Para ejemplificarlo ha recordado que los vikingos ya llegaron hasta América, pero fue Colón quien lo contó cuando se desplazó al Nuevo Mundo y por eso es a él al que se le denominó el descubridor del continente.

Otro mito que desmonta ese comunicador motivacional es el de que estamos en un momento de cambio. "Vamos a ver, todo es cambio en la vida, lo único seguro, lo único fijo, lo único permanente es el cambio, ya lo dijo un griego hace casi 3.000 años (el filósofo Heráclito), nunca te bañas dos veces en el mismo río", ha señalado.

Una última sentencia que ha recogido en su argumentación es la de que "la fortuna ayuda a los audaces" y en base a ella ha pedido ser valientes a la hora de emprender y de poner en marcha un objetivo empresarial.

Enseñanzas del pasado que pueden ayudar a los emprendedores zamoranos del presente y el futuro.