De bomberos a un director para el Teatro Principal de Zamora: el Ayuntamiento busca candidatos para cubrir catorce plazas en su oferta pública de empleo

El Ayuntamiento de Zamora ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de este martes las nuevas bases para la constitución de bolsas de trabajo y la convocatoria de catorce puestos de personal funcionario y laboral a cubrir, entre los que hay algunos de bomberos o el de director del Teatro Principal.

Las nuevas bases de constitución de bolsas de empleo tienen como objetivo "mejorar los servicios, agilizar la contratación de personal y reducir la temporalidad en el empleo", han subrayado fuentes municipales.

Las nuevas bases a las que ha dado el visto bueno el Consistorio han sido consensuadas con los sindicatos en la Mesa General de Negociación y tienen como objeto mejorar los servicios municipales estableciendo un sistema más ágil y fluido para la selección de aspirantes que cubran necesidades urgentes e inaplazables de dotación de personal de manera temporal. Ese sistema se utilizará para cuando sea necesario cubrir vacantes, sustituciones por bajas médicas, excedencias, jubilaciones, programas temporales o necesidades por acumulación de tareas puntuales, entre otros casos.

Las bolsas podrán constituirse cuando sea necesario para la dotación de personal que presta servicios municipales, sin necesidad de derivar de la convocatoria de oposiciones y estarán vigentes hasta la constitución de una nueva bolsa. Actualmente, su vigencia era de dos años desde el proceso de oposición.

La constitución de las bolsas respetará los principios de "igualdad, mérito, capacidad y publicidad" que rigen el acceso al empleo público, vinculándose, por un lado, a los procesos selectivos, en un 60%, y por otro a los méritos por experiencia profesional y formación, en el 40% restante.

Dando prioridad en la valoración a los ejercicios superados en las oposiciones se pretende incentivar al personal temporal a concurrir a los procesos selectivos para funcionario de carrera o laboral fijo, con el fin de reducir la tasa de temporalidad.

Oferta pública

Junto con el acuerdo para las bases de constitución de las bolsas de trabajo, también se han aprobado las bases para la convocatoria de diferentes plazas para funcionario y personal laboral. En concreto, son catorce los puestos, de los que seis son plazas de personal funcionario por concurso oposición libre, tres de ellas de Administración General (una reservada a personas con discapacidad), otra de agente de Igualdad, otra de arquitecto y una de ingeniería técnica.

También se convocan cuatro plazas de personal laboral fijo por concurso oposición libre, una de ellas la de director-gerente del Teatro Principal, otra de jefe de Producción, una de auxiliar de biblioteca y la última de peón de cementerio.

Las cuatro plazas restantes son de cabo de bombero, todas ellas por promoción interna.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado también subvenciones a las asociaciones de vecinos de Juan Sebastián Elcano de Los Bloques, por importe de 9.375 euros; a la asociación Valorio-San Lázaro, por importe de 6.375; y a la asociación Belén-Barrio de Cabañales, por una cuantía de 8.578 euros.

En los tres casos, la subvención van dirigidas a sufragar económicamente los gastos que se han generado en el desarrollo de las actividades realizadas por estas asociaciones, según ha precisado el Consistorio en un comunicado.

Subvenciones

Junto con ello se ha concedido subvención al Instituto Castellano-Leonés de la Lengua por importe de 16.121 euros, que se destinará a cubrir gastos producidos por los costes del IV Festival Internacional de Oralidad "Narrar Enamora", la exposición temporal itinerante "Ciertos Deslumbramientos", la participación en la Feria del Libro de Zamora, en la que se llevarán a cabo el II Concurso de Cómic “Las Viñetas Perdidas” y la actividad literaria “Diálogo con la Lengua” con Espido Freire; el Festival de Teatro en Miniatura “Mamut” y el Festival de Artes Escénicas para la Primera Infancia “JEN”, que se llevan a cabo a lo largo de este año.

Otras subvenciones que se ha aprobado han sido para la Federación de Piragüismo de Castilla y León para la organización del Campeonato de España de Maratón y Maratón Corto, por importe de 20.000 euros, y a la Fundación Recuperación de Materiales Diversos para la organización del Torneo de Ajedrez Pequeños Gigantes por importe de 10.000 euros.