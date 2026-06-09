El Archivo Territorial de Zamora se afianza como centro clave en la gestión documental de la Junta

El Archivo Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora se consolida como un centro de referencia en la gestión y tramitación de préstamos documentales dentro de la administración autonómica, asegurando la disponibilidad de la documentación necesaria para el normal desarrollo de los servicios públicos.

Su actividad se centra en la custodia de documentación administrativa que ha superado los cinco años de antigüedad y que, aún no alcanzando el umbral de consideración histórica de 50 años, continúa siendo necesaria para la gestión administrativa. De este modo, el Archivo “garantiza tanto su correcta conservación como su accesibilidad, ya sea para uso interno de la administración o para su consulta por parte de la ciudadanía conforme a la normativa vigente”, indican desde la Junta de Castilla y León.

Datos

Durante los últimos dos años y medio, el centro ha gestionado un total de 533 préstamos documentales solicitados por distintas unidades administrativas. Además, han atendido 235 consultas informativas formuladas por servicios de la Junta y 41 solicitudes de acceso presentadas por ciudadanos.

El Archivo Territorial de la Junta de Castilla y León ha recibido 585 unidades de instalación procedentes de diversos servicios territoriales de la Junta en Zamora, destinadas a su organización, conservación y tratamiento archivístico. Paralelamente, las reglas de conservación documental ha permitido la eliminación controlada de 3.388 cajas, equivalentes a 508,2 metros lineales, tras los procesos de valoración que garantizan la preservación de la documentación con valor administrativo, jurídico o histórico.

El centro desarrolla además funciones de asesoramiento técnico en materia de gestión documental y atención al derecho de acceso a la información pública. En este ámbito, dispone de una Carta de Servicios vigente desde 2008, actualizada en 2022, que establece sus compromisos de calidad con las personas usuarias.

También ha realizado doce actuaciones de asistencia técnica dirigidas a distintos servicios administrativos, orientadas a la correcta aplicación de los criterios de conservación y a la mejora de la organización de los archivos de oficina.

Documentos

A lo largo de sus 23 años de trayectoria, el Archivo Territorial de Zamora ha recibido un total de 210 transferencias documentales procedentes de diferentes unidades y departamentos territoriales de la Junta.

En la actualidad, sus instalaciones custodian aproximadamente 50.000 unidades de instalación descritas conforme a la Norma Internacional de Descripción Archivística, y han gestionado más de 6.500 servicios documentales desde su puesta en funcionamiento.

Asimismo, en este periodo se ha llevado a cabo la eliminación de cerca de 26.500 cajas de documentación, conforme a los calendarios de conservación aprobados, lo que ha permitido optimizar el uso del espacio y asegurar la preservación de la documentación de conservación permanente.