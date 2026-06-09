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Alegría Flamenco organiza su gala solidaria a favor de Cruz Roja en Zamora

El evento 'Paseando mis lunares' se celebrará este sábado 13 de junio en el paraninfo del Colegio Universitario

Integrantes del colectivo en una actuación.

Integrantes del colectivo en una actuación. / Cedida

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La asociación cultural y grupo de baile Alegría Flamenco celebrará la gala “Paseando mis lunares”, un espectáculo flamenco con el que la entidad pone el broche final al curso y que, en esta edición, tendrá un marcado carácter solidario.

El evento, que tendrá lugar este sábado 13 de junio, a las 19.00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario y contará con la participación artística de Sonia M. al cante y Luis G. al toque, en una propuesta que une arte, emoción y compromiso social.

Este año, la gala tendrá un fin benéfico y la recaudación se destinará a los proyectos de ayuda a las personas que desarrolla Cruz Roja en Zamora, apoyando así la labor humanitaria que la organización lleva a cabo en la provincia con personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Cartel sevillanas.

Cartel sevillanas. / Cedida

Entradas

Las entradas tienen un donativo de 6 euros y pueden adquirirse de forma anticipada en la sede provincial de Cruz Roja en Zamora (calle Hernán Cortés 42), en la Asociación Alegría Flamenco (en calle Peña Trevinca, 21) y también será posible adquirir entradas el mismo día del espectáculo en el propio teatro, hasta completar aforo.

La gala cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y de la Diputación de Zamora, así como con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Zamora.

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Desde Alegría Flamenco y Cruz Roja se invita a la ciudadanía a participar en esta cita cultural y solidaria, que demuestra cómo el flamenco puede convertirse en una herramienta de apoyo y compromiso con quienes más lo necesitan. Por su parte, la organización humanitaria agradece la implicación de la asociación y de todas las personas asistentes, cuyo apoyo contribuye a seguir desarrollando proyectos de atención social, acompañamiento y ayuda en la provincia de Zamora.

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