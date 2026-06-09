Alegría Flamenco organiza su gala solidaria a favor de Cruz Roja en Zamora
El evento 'Paseando mis lunares' se celebrará este sábado 13 de junio en el paraninfo del Colegio Universitario
La asociación cultural y grupo de baile Alegría Flamenco celebrará la gala “Paseando mis lunares”, un espectáculo flamenco con el que la entidad pone el broche final al curso y que, en esta edición, tendrá un marcado carácter solidario.
El evento, que tendrá lugar este sábado 13 de junio, a las 19.00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario y contará con la participación artística de Sonia M. al cante y Luis G. al toque, en una propuesta que une arte, emoción y compromiso social.
Este año, la gala tendrá un fin benéfico y la recaudación se destinará a los proyectos de ayuda a las personas que desarrolla Cruz Roja en Zamora, apoyando así la labor humanitaria que la organización lleva a cabo en la provincia con personas y familias en situación de vulnerabilidad.
Entradas
Las entradas tienen un donativo de 6 euros y pueden adquirirse de forma anticipada en la sede provincial de Cruz Roja en Zamora (calle Hernán Cortés 42), en la Asociación Alegría Flamenco (en calle Peña Trevinca, 21) y también será posible adquirir entradas el mismo día del espectáculo en el propio teatro, hasta completar aforo.
La gala cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y de la Diputación de Zamora, así como con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Zamora.
Desde Alegría Flamenco y Cruz Roja se invita a la ciudadanía a participar en esta cita cultural y solidaria, que demuestra cómo el flamenco puede convertirse en una herramienta de apoyo y compromiso con quienes más lo necesitan. Por su parte, la organización humanitaria agradece la implicación de la asociación y de todas las personas asistentes, cuyo apoyo contribuye a seguir desarrollando proyectos de atención social, acompañamiento y ayuda en la provincia de Zamora.
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