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La Aemet avisa a Zamora: 36 grados que atraen tormentas para el fin de semana

Repunte térmico de hasta diez grados más en la ciudad: ojo a los mercurios

Los termómetros siguen subiendo

Los termómetros siguen subiendo / Pixabay

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Abril Oliva

Calor intenso que atrae lluvias y tormentas. Así terminará Zamora esta semana que, tras varios días de estabilidad meteorológica y cielos despejados, reserva un lugar para los chubascos en el horizonte. El giro del tiempo en la ciudad aguarda precipitaciones por encima del 65% de cara al domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que rompe la dinámica de días secos.

Todo ello tras un repunte térmico importante, con máximas que alcanzarán los 36 grados al final de la semana.

El tiempo en Zamora día a día.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Por el momento, este martes se presenta tranquilo, con nubes y claros que dan lugar a temperaturas todavía agradables, altas pero primaverales: los 28 grados de máxima, 12 de mínima a primera y última hora del día, y sin rastro de lluvia. Una radiografía similar a la de mañana, miércoles.

A partir del jueves... suben los grados

El jueves llega con más sol y una subida clara de temperaturas, alcanzando ya los 32 grados, en una jornada plenamente veraniega.

El viernes continuará esa tendencia, con calor más intenso y máximas de hasta 35 grados, aunque todavía sin precipitaciones. El sábado será el punto álgido del calor, con temperaturas que pueden llegar a los 36 grados y una ligera probabilidad de lluvia que empieza a aparecer.

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El domingo será el día clave, con ese aumento importante de la probabilidad de precipitaciones, que podría traer tormentas tras varios días de calor intenso.

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