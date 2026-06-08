Zamora batió su récord de 1920: temperaturas históricas por el "verano" de mayo

Zamora batió su récord de temperatura a finales de mayo. Eso sí, no fue la única provincia que pulverizó sus registros históricos. Conforme a la información de Servimedia, el verano de mayo batió récords de calor en 23 provincias.

Según los datos de la red de cerca de 800 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cabe destacar que algunos de esos récords fueron centenarios en el céntrico parque del Retiro (Madrid), el Observatorio Fabra en Barcelona, la estación de Tortosa (Tarragona), San Sebastián y Zamora.

El 29 de mayo de 2025, el termómetro en Zamora llegó a marcar 35 grados. Y, tan solo un año después, la ciudad batió el mismo récord durante dos días seguidos. El miércoles 27 se llegó a los 36 grados y el jueves 28 el mercurio subió hasta los 36,1 grados. Unos registros inéditos que dejan atrás el récord registrado en 1936.

Pronóstico del tiempo para esta semana en Zamora

Los valores históricos del mes de mayo podrían ser solo un preludio de los récords de temperaturas que se podrían batir a lo largo del verano, o incluso de la primavera.

Y es que antes de la entrada oficial del verano el próximo domingo 21 de junio, el calor volverá a azotar Zamora esta misma semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ascenso progresivo de las temperaturas a lo largo de los próximos días. Los valores se mantendrán por debajo de los treinta grados de máxima hasta el miércoles y, a partir del jueves, el mercurio subirá de forma notable hasta los 35 y 36 grados. En concreto, el ascenso térmico tendrá su culmen el sábado, con 36 grados de máxima y 18 de mínima.

Pronóstico del tiempo en Zamora. / Aemet

El agua, como un caldo

La recta final de mayo también trajo consigo las primeras noches tórridas con más de veinte grados por la noche en algunas zonas de España así como las primeras temperaturas por encima de los 40 grados en lo que va de año. Asimismo, también batió récords de calor en gran parte de las costas españolas, puesto que el agua de la superficie del Mediterráneo se calentó en algunas zonas más que nunca desde 1992 y el del Cantábrico desde 1996.

En el caso de la red exterior, la temperatura máxima del agua del mar llegó el pasado 27 de mayo a 26,58 grados en Mahón (Menorca), una temperatura no alcanzada antes en ese mes desde que la boya de ese lugar comenzara a recoger información en 1993, según datos de puertos del Estado, recogidos por Servimedia.