Toros
El torero El Fandi mantendrá un encuentro con los aficionados zamoranos
La plaza de La Marina acogerá este jueves 11 de junio un taller infantil, un coloquio con el diestro, anunciado en la feria de San Pedro, y otras sorpresas
Tauroemoción continúa con la campaña de promoción de la feria taurina de Zamora y, en su afán por acercar la tauromaquia y la feria al público, especialmente, a las nuevas generaciones, celebrará un encuentro de los aficionados locales y provinciales con el matador de toros David Fandila "El Fandi", quien está anunciado en el próximo ciclo taurino que se celebrará en la capital zamorana del 25 al 28 de junio, y que, además, acaba de triunfar en Granada, cortando tres orejas.
El acto tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio, a partir de las 19.30 horas, en la plaza de La Marina Española, y constará de un taller infantil de confección de banderillas para el disfrute de los más pequeños, y de un coloquio con el torero, destinado al público adulto.
Asimismo, la céntrica plaza zamorana acogerá carretones, música y animación, además de otras sorpresas.
El Fandi está anunciado en la feria taurina de San Pedro el próximo 28 de junio junto a Antonio Ferrera e Ismael Martín y con los toros de la ganadería salmantina Castillejo de Huebra, en el denominado cartel de "Banderilleros de Oro".
La Feria
Las combinaciones de la feria de San Pedro de Zamora son las siguientes:
• 25 de junio: Grand Prix con las peñas de la ciudad.
• 27 de junio: Toros de El Pilar para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde.
• 28 de junio: Toros de Castillejo de Huebra para Antonio Ferrera, El Fandi e Ismael Martín.
Las entradas y abonos están a la venta en las taquillas de la plaza de toros y en la página web de Tauroemoción.
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